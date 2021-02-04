Осадчая и Горбунов отметили льняную свадьбу

Телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отметили четвертую годовщину свадьбы. Творческий дуэт счастливы не только в звездных тандемах на сцене, но и в брачном союзе. Об этом сообщила Катя Осадчая, признавшись супругу в любви на своей странице в социальной сети Instagram.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов (фото из открытых источников)

"Счастлива, что в этот день четыре года назад, сказала тебе да. До золотой свадьбы еще далеко, но сегодня наша льняная свадьба и пусть будет еще много раз по четыре. Люблю тебя", — говорится в сообщении любительницы шляпок.

Свадьба Осадчей и Горбунова прошла довольно скромно, поскольку на момент росписи Катерина была беременной. На сегодняшний день семья телеведущих – пример и источник вдохновения для многих украинцев.

"Это еще так мало! А сколько всего было! А сколько еще будет! Люблю тебя, моя Катя! Спасибо за Ивана! – написал в ответ Горбунов.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. Телеведущая вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова незадолго до рождения сына Ивана.

Напомним, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором стоит у себя на кухне, в руках у нее поднос с аппетитной запеченной уткой и картофелем. Свой пост она подписала шутливо: "Первые праздничные застолья. Теперь надо срочно изобрести рецепт, как есть и не толстеть". Известно, что в доме Катерины Осадчей и Юрия Горбунова часто бывают гости, а накануне праздников их стало еще больше.

Для домашнего застолья звезда выбрала белое платье с вышивкой, объемными рукавами и откровенным декольте. Шикарный наряд создала украинская дизайнер Юлия Магдич, на сайте его стоимость составляет 1 420 долларов (более 40 тысяч гривен).



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