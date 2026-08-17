Осталась без матери: как выглядят дочь Кличко и Панеттьер и где она живет (ФОТО)

17 августа стало известно о смерти американской актрисы Хейден Панеттьер, которая в прошлом была невестой Владимира Кличко. У Панеттьера и украинского боксера есть дочь Кая-Евдокия. Девочке сейчас 11 лет, и она живет в Украине вместе с отцом и бабушкой.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер. Фото из открытых источников

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер познакомились в 2009 году, а в 2013-м объявили о помолвке. 9 декабря 2014 года на Гавайях у пары родилась дочь. Сначала девочку назвали Каей, однако впоследствии ее имя дополнили вторым – Евдокия. В 2015 году Каю-Евдокию окрестили в Киево-Печерской лавре.

После завершения отношений Кличко и Панеттьер в 2018 году дочь преимущественно оставалась на попечении отца. Кличко перевез Каю в Киев, где она также росла вместе с бабушкой Верой Ульяновной.

Владимир Кличко, Хейден Панеттьер и их дочь Кая-Евдокия Кличко. Фото: Facebook / Hayden Panettiere

Владимир Кличко, Хейден Панеттьер и их дочь Кая-Евдокия Кличко. Фото: Facebook / Hayden Panettiere

Сама Панеттьер не раз говорила, что понимает решение бывшего жениха. Актриса признавала, что из-за личных проблем не могла обеспечить дочери надлежащие условия, поэтому поддержала решение Кличко взять на себя основную опеку.

"Иногда ради детей приходится делать самые тяжелые вещи в мире. Вова – невероятный отец, и я знаю, что он делал то, что считал лучшим для нашей дочери", – рассказывала Панеттьер.

Панеттьер также делилась подробностями увлечений дочери. По ее словам, Кая унаследовала от нее любовь к верховой езде. Обе тоже любили воду. Кая-Евдокия периодически общалась с матерью и виделась с ней, хотя из-за расстояния такие встречи происходили нечасто. Несмотря на разрыв, Кличко и Панеттьер сохраняли хорошие отношения и не мешали их общению.

Владимир Кличко с дочерью

Владимир Кличко с дочерью. Фото: twitter/haydenpanettier

По фотографиям, появлявшимся в открытом доступе, Кая заметно похожа на мать: у нее светлые волосы и черты лица, напоминающие Гейден Панеттьер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшая невеста Кличко Хейден Панеттьер совершила каминг-аут.