Осталась без матери: как выглядят дочь Кличко и Панеттьер и где она живет (ФОТО)

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Slava Kot
17 августа стало известно о смерти американской актрисы Хейден Панеттьер, которая в прошлом была невестой Владимира Кличко. У Панеттьера и украинского боксера есть дочь Кая-Евдокия. Девочке сейчас 11 лет, и она живет в Украине вместе с отцом и бабушкой.
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер. Фото из открытых источников
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер познакомились в 2009 году, а в 2013-м объявили о помолвке. 9 декабря 2014 года на Гавайях у пары родилась дочь. Сначала девочку назвали Каей, однако впоследствии ее имя дополнили вторым – Евдокия. В 2015 году Каю-Евдокию окрестили в Киево-Печерской лавре.
После завершения отношений Кличко и Панеттьер в 2018 году дочь преимущественно оставалась на попечении отца. Кличко перевез Каю в Киев, где она также росла вместе с бабушкой Верой Ульяновной.
Владимир Кличко, Хейден Панеттьер и их дочь Кая-Евдокия Кличко. Фото: Facebook / Hayden Panettiere
Владимир Кличко, Хейден Панеттьер и их дочь Кая-Евдокия Кличко. Фото: Facebook / Hayden Panettiere
Сама Панеттьер не раз говорила, что понимает решение бывшего жениха. Актриса признавала, что из-за личных проблем не могла обеспечить дочери надлежащие условия, поэтому поддержала решение Кличко взять на себя основную опеку.
Панеттьер также делилась подробностями увлечений дочери. По ее словам, Кая унаследовала от нее любовь к верховой езде. Обе тоже любили воду. Кая-Евдокия периодически общалась с матерью и виделась с ней, хотя из-за расстояния такие встречи происходили нечасто. Несмотря на разрыв, Кличко и Панеттьер сохраняли хорошие отношения и не мешали их общению.
Владимир Кличко с дочерью
Владимир Кличко с дочерью. Фото: twitter/haydenpanettier
По фотографиям, появлявшимся в открытом доступе, Кая заметно похожа на мать: у нее светлые волосы и черты лица, напоминающие Гейден Панеттьер.