Озвучено неожиданное заявление о позиции Софии Ротару во время войны: детали

Народная артистка Украины Оксана Билозир рассказала о жизни и творчестве своей коллеги, легендарной певицы Софии Ротару. В разговоре с Дмитрием Гордоном Билозир призналась, что Ротару находится в Киеве даже во время войны, и, по ее словам, иногда продолжает давать концерты. При этом артистка не уточнила, где именно проходят выступления, оставляя это в тени конфиденциальности.

Фото: из открытых источников

Оксана Билозир отметила, что ее восхищает не только внешний вид Ротару в 78 лет, но и ее четкая гражданская позиция.

"Мне это очень импонирует. Беру с нее пример", — отметила Билозир.

Она подчеркнула, что певица сделала свой выбор, не оставшись в Крыму, а переехав в Киев. Именно здесь, по словам Билозира, захоронен ее муж, здесь ее уважают и любят, и именно это сейчас для Ротару особенно ценно.

Интересно, что журналист Дмитрий Гордон подтвердил слова Билозира во время интервью, прибавляя вес ее оценкам. В то же время сама София Ротару долго практически не появляется на публике и не раскрывает деталей своей личной жизни. Она ограничивается публикациями в Instagram, где выражает поддержку Украине во время обстрелов и чтит память погибших, сохраняя максимальную конфиденциальность.

Как уже писали "Комментарии", украинская музыкальная продюсер Ирина Горова поделилась мнениями о попытках своего бывшего мужа Потапа и его жены Насти Каменских закрепиться на музыкальном рынке Латинской Америки. По ее словам, она внимательно следит за всеми украинскими артистами, которые стремятся заявить о себе за рубежом, анализируя их успехи и неудачи, чтобы понимать, как меняется иностранная индустрия и каковы реальные шансы для украинцев.