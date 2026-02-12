Павлик и Репяхова ошеломили поклонников: 4-летнему сыну купили квартиру

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика , известная блоггерша Екатерина Репяхова , шокировала поклонников приятной новостью. Пара приобрела квартиру для своего 4-летнего сына Михаила , о чем мама мальчика сообщила в своем Instagram, опубликовав несколько сторож, посвященных этому событию.

Жена Виктора Павлика показала новую недвижимость для их малыша

По словам Репяховой, покупка недвижимости для ребенка была их общей долговременной мечтой , ведь родители считают, что обеспечить старт во взрослой жизни для детей – их обязанность . " Его старт – наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру сыну на будущее ", – написала Екатерина под одной из фотографий, показав часть интерьера и ключи от нового жилья.

Блогерка добавила, что в настоящее время в квартире планируется капитальный ремонт , а пока Михаил не будет жить там самостоятельно, жилье будет сдаваться в аренду , что также поможет семье обеспечить финансовое планирование на будущее. Этот шаг снова подтверждает, что Репяхова и Павлик внимательно относятся к будущему своему сыну и его комфорту .

Стоит напомнить, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились 12 мая 2020 года , а их сын Михаил родился 15 июня 2021 года. У певца также есть дети от предыдущих отношений: Кристина (39 лет) и Александр (38 лет) . К сожалению, в 2020 году после нескольких лет борьбы с раком умер их 21-летний сын Павел, и семья до сих пор трогательно вспоминает его в соцсетях.

Как и всегда в соцсетях, не обошлось без хейтеров , критиковавших Екатерину Репяхову. Некоторые считали, что блоггер хвастается покупкой квартиры , когда тысячи людей в Украине потеряли свои дома из-за войны или других сложных обстоятельств. Писали даже: "Кому война, а кому квартира" , подчеркивая, что в такие времена подобные посты в соцсетях выглядят цинично. В то же время многие поклонники и подписчики поддержали Екатерину, поздравив семью с заботой о будущем сына Михаила .

