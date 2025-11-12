Педан шокировал заявлением об учебе в вузе: соцсети разразились критикой

Украинский ведущий Александр Педан рассказал о своем обучении в одном из ведущих университетов Львова и поделился своими впечатлениями. Еще в 2024 году шоумен объявил о планах получить второе высшее образование. Имея экономическое образование, Педан в свои 43 года решил попробовать новое направление – публичное управление. Недавно он поделился, что регулярно посещает занятия и получает от этого большое удовольствие.

"Снова во Львове. Приехал в УКУ на обучение в магистратуре. Это, кстати, лучшее, что случалось со мной за последние два года. А как вы относитесь к учебе после 40-ка? Черт с ним, после 30-ти? — написал Педан в Threads.

В комментариях украинцы отреагировали по-разному. Некоторые критиковали ведущего через мобилизацию, другие поддерживали его стремление учиться и делились своими планами по образованию. Одни отмечали: "Что не сделаешь, чтобы подальше от войска", тогда как другие одобрительно отзывались: "Если человек в свои 40 искренне хочет получить новые навыки — кайф!".

Были и те, кто относился скептически: "Если же "вышка" или профессия нужны только для занятия высшей должности — позор". Другие пользователи отмечали, что обучение во взрослом возрасте сложно, но возможно: "Очень сложно, но возможно. Чтобы время было". Один из комментаторов поделился амбициозным планом: "Мне 60, думаю освоить еще одну специальность".

Ранее Педан объяснял, что его обучение не связано с отсрочкой службы, а осуществляется по собственному желанию.



"Я делаю это действительно по зову сердца и желание изменять определенные процессы внутри государства", — утверждает шоумен.

