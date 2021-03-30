Пэрис Хилтон хочет родить детей. Об этом Пэрис рассекала журналистам.

Пэрис Хилтон (фото из открытых источников)

По словам актрисы, она давно мечтает начать новый жизненный этап, выйти замуж и родить детей.

“Если честно, то я уже с большим нетерпением жду, когда же у меня начнется новый этап жизни. Я хочу повзрослеть, хочу выйти замуж и наконец-то родить детей. Тогда и начнется моя настоящая реальная жизнь! Понимаете, у меня ведь раньше этого никогда не было” — поделилась мечтами Пэрис Хилтон.

При этом светская львица заверила. Что, прежде чем заняться семьей, планирует завершить начатые проекты:

“Мною всегда управлял успех. Я делаю всегда все для того, чтобы взять новые высоты. Сейчас я хочу работать над тем, что действительно сделает счастливыми других людей, делаю то, что им точно понравится” — сказала Пэрис Хилтон.

Напомним, в новом эпизоде подкаста Hot Ones Пэрис Хилтон рассказала, какие неприличные и пугающие предложения поступают в ее адрес. "У меня огромный список всяких предложений. Но одно из них было очень странное — мне предложили выпускать фасоль Пэрис Хилтон. Они показали мне макет упаковки — это была розовая банка с моей фотографией, на которой я держу фасоль. Я сказала им тогда: "Не знаю, это как-то не вяжется с тем, что я выпускаю. Я же не выпускаю еду", — рассказала Перис Хилтон. По словам звезды, поступают неприличные и пугающие предложения:

Знаменитость радует поклонников косметической продукцией, одеждой, сумками, парфюмами, но недавно ей поступило предложение выпускать фасоль Пэрис Хилтон. Знаменитости представили макет упаковки — розовую банку, на которой была изображена светская львица с фасолью в руках. Пэрис отметила, что не согласилась на такое предложение, поскольку не выпускает еду, да и эта продукция не сильно вяжется с тем, что выходит под ее брендом.

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