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Пэрис Хилтон хочет родить детей

Что известно о личной жизни модели и актрисы

сегодня, 04:18
Автор:

Ольга Чародий

Пэрис Хилтон хочет родить детей. Об этом  Пэрис рассекала журналистам.

Пэрис Хилтон хочет родить детей

Пэрис Хилтон (фото из открытых источников)

По словам актрисы, она давно мечтает начать новый жизненный этап, выйти замуж и родить детей.

“Если честно, то я уже с большим нетерпением жду, когда же у меня начнется новый этап жизни. Я хочу повзрослеть, хочу выйти замуж и наконец-то родить детей. Тогда и начнется моя настоящая реальная жизнь! Понимаете, у меня ведь раньше этого никогда не было” —  поделилась мечтами Пэрис Хилтон.

При этом светская львица заверила. Что, прежде чем заняться семьей, планирует завершить начатые проекты:

“Мною всегда управлял успех. Я делаю всегда все для того, чтобы взять новые высоты.   Сейчас я хочу работать над тем, что действительно сделает счастливыми других людей, делаю то, что им точно понравится” — сказала Пэрис Хилтон.

Напомним, в новом эпизоде подкаста Hot Ones  Пэрис Хилтон рассказала, какие неприличные и пугающие предложения поступают в ее адрес. "У меня огромный список всяких предложений. Но одно из них было очень странное — мне предложили выпускать фасоль Пэрис Хилтон. Они показали мне макет упаковки — это была розовая банка с моей фотографией, на которой я держу фасоль. Я сказала им тогда: "Не знаю, это как-то не вяжется с тем, что я выпускаю. Я же не выпускаю еду", — рассказала Перис Хилтон. По словам звезды, поступают неприличные и пугающие предложения:

Знаменитость радует поклонников косметической продукцией, одеждой, сумками, парфюмами, но недавно ей поступило предложение выпускать фасоль Пэрис Хилтон. Знаменитости представили макет упаковки — розовую банку, на которой была изображена светская львица с фасолью в руках. Пэрис отметила, что не согласилась на такое предложение, поскольку не выпускает еду, да и эта продукция не сильно вяжется с тем, что выходит под ее брендом.



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Источник: Tatler
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