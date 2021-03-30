Пэрис Хилтон хочет родить детей

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Ольга Чародий
Пэрис Хилтон хочет родить детей. Об этом Пэрис рассекала журналистам.
Пэрис Хилтон (фото из открытых источников)
По словам актрисы, она давно мечтает начать новый жизненный
этап, выйти замуж и родить детей.
При этом светская львица заверила. Что, прежде чем заняться
семьей, планирует завершить начатые проекты:
Напомним, в новом эпизоде подкаста Hot Ones Пэрис Хилтон рассказала, какие неприличные и пугающие предложения поступают в ее адрес. "У меня огромный список всяких предложений. Но одно из них было очень странное — мне предложили выпускать фасоль Пэрис Хилтон. Они показали мне макет упаковки — это была розовая банка с моей фотографией, на которой я держу фасоль. Я сказала им тогда: "Не знаю, это как-то не вяжется с тем, что я выпускаю. Я же не выпускаю еду", — рассказала Перис Хилтон. По словам звезды, поступают неприличные и пугающие предложения:Знаменитость радует поклонников косметической продукцией, одеждой, сумками, парфюмами, но недавно ей поступило предложение выпускать фасоль Пэрис Хилтон. Знаменитости представили макет упаковки — розовую банку, на которой была изображена светская львица с фасолью в руках. Пэрис отметила, что не согласилась на такое предложение, поскольку не выпускает еду, да и эта продукция не сильно вяжется с тем, что выходит под ее брендом.
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