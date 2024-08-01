Певец Макс Барских признался, почему изменил язык общения

Украинский певец Макс Барских рассказал, что после полномасштабного вторжения России стал больше интересоваться историей и понял, что Россия постоянно распространяла нарратив о неполноценности украинского языка. После этого певец решил отказаться от использования русского языка.



Украинский певец Макс Барских. Фото из открытых источников

В интервью TV3 популярный певец Макс Барских рассказал, почему он окончательно перешел на украинский язык.

"Когда началась война, я начал глубже интересоваться историей, и понял, что таков был план России со времен, когда Украина получила свою независимость. Россияне всегда распространяли нарратив, что если ты говоришь по-русски – ты более цивилизованный, если по-украински, то ты человек с села и все так к тебе и будут относиться. Честно говоря, я в детстве не говорил по-украински", — говорит певец.

По его словам, влияние России было настолько велико, что он долгое время соглашался с нарративами Кремля по языковому вопросу в Украине.

"Это мнение, которое навязывала Россия, было со мной все время, и я, к сожалению, с ним соглашался. Язык – это безусловно идентичность и за него важно бороться. И это то, что отличает нас от других", — сказал Барских.

После 24 февраля певец занял четкую позицию по языковому вопросу. Макс Барских открыто осудил Россию, отказался исполнять свои русскоязычные песни, часть из которых перевел на украинский. Также певец посетил музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле Rendezvous в Юрмале, где во время общения с журналистами говорил по-английски, указывая на отказ от русского языка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская певица Алла Пугачева на фестивале в Юрмале призналась, почему не поет последние 15 лет.

Также "Комментарии" писали об известной украинской певице, попавшей в языковой скандал.