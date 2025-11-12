Певица Екатерина Бужинская показалась с повязкой на глазу и рассказала о серьезной травме

Рубрики
Известная певица народная артистка Украины Екатерина Бужинская опубликовала в Facebook фото с повязкой на глазу и рассказала о серьезной травме. По словам артистки, она четыре концерта провела в затемненных очках.
Екатерина Бужинская. Фото: из открытых источников
"За красивой картинкой артистки на сцене скрываются обычные человеческие проблемы", — написала Бужинская.
Певица отметила, что из-за травмы глаза, требовавшей немедленного лечения, врачи настаивали на ее госпитализации. Однако артистка говорит, что не могла подвести своих поклонников и отменять концерты.
По словам Бужинской, несмотря на все проблемы, зал в Кременчуге был переполнен. А зрители во время обесточивания "подсвечивали фонариками и сердцами".
Артистка поблагодарила поклонников за понимание и поддержку и сообщила, что берет несколько дней на восстановление, после чего вернется к концертам.
"Благотворительный тур "ВОЛЯ" продолжается и продолжается наша с Вами помощь Вооруженным Силам Украины. Спасибо, что волнуетесь! Люблю! Ваша Екатерина Бужинская", – написала певица.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что украинская певица и литературовед Ярина Квасний, получившая популярность благодаря исполнению песни "Паровая машина", рассказала, что добровольно мобилизовалась в ряды Вооруженных сил Украины. Молодая артистка подчеркнула, что это было ее собственное осознанное решение.