Победительница Холостяка-11 Анна Богдан прокомментировала фейковую свадьбу Юли Бельченко

Девушка Михайла Заливака (главного героя Холостяка-11) Анна Богдан после трех дней молчания неожиданно прокомментировала шум вокруг "свадьбы" Юле Бельченко. Богдан заявила, что Юля Зайка перешла все границы.

Анна Богдан (фото из открытых источников)

Несколько дней назад в своем Инстаграм Юлия Зайка опубликовала свадебные фото. На снимках она позировала с украинским актером и телеведущим Богданом Юсипчук. Позже они объяснили, что это была реклама новой площадки для проведения свадебных мероприятий. Анна Богдан сделала заявление касательно бывшей своей конкурентки за сердце Михаила Заливака Юли Бельченко.





"Хочу сказать, что для меня это была большая неожиданность, немножко шокировало меня. Но я обрадовалась, потому что найти свою вторую половину — знаю по себе — это огромное счастье", — начала девушка.

Но Анна не стала скрывать чувства, и назвала Юлю манипулятором.

"Для тех, кто считает, что я не имею права комментировать эту ситуацию. Совсем недавно Юля перешла границу. А значит границы наши стерты", — написала она в И нстаграм.









Напомним, ранее Юлия Бельченко вышла замуж за красивого мужчину Украины Богдана Юсипчук. Фаворитка романтического проекту шокировала поклонников такими неожиданными новостями. Бельченко показала фото со свадьбы. Однако, некоторые фолловеры предполагают, что свадьба была не настоящим, а это были съемки какого-то проекту или промокампании. Действительно Бельченко и Юсипчук поженились, обязательно скоро узнаем.

На днях фаворитку 11 сезона реалити-шоу заметили по выбору свадебного платья в салоне. Девушка, которая получила прозвище "Зайка", и получила отказ от бизнесмена Михаила Заливака, судя по всему, нашла свою любовь.

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