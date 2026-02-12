Пока украине мерзнут: Настю Каменских разгромили в сети за дикий поступок

Украинская певица Настя Каменских, ныне проживающая за границей, снова оказалась в центре внимания после новой публикации в соцсетях. Артистка поделилась серией фото, сделанных во время отдыха у бассейна, а также добавила философские размышления о темпе жизни и внутреннем равновесии.

Настя Каменских. Фото: из открытых источников

На снимках исполнительница позирует в белом бикини с распущенными волосами, показывая естественный образ без лишних деталей. Вместе с фотографиями она опубликовала эмоциональный текст.

"Иногда нужно остановиться. Не бегите. Не хвастайтесь. Вода поддерживает вас. Ваше тело помнит, как дышать. Тишина возвращает вас к себе. Мы часто живем будущим, но жизнь всегда происходит сейчас. В этом дыхании. В этом моменте. Когда вы наконец-то сами с собой", — подчеркнула артистка.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию аудитории. Часть подписчиков засыпала певицу комплиментами, отмечая ее внешность и вдохновенное настроение. В комментариях появились слова поддержки: "Ты роскошна".

Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к сообщению критично. Некоторые пользователи подчеркнули, что в нынешних реалиях демонстрировать отдых неуместно, ведь в Украине длятся сложные времена. Среди реакций были и резкие высказывания: "Прикольно выкладывать такие фото, когда в Украине нет света, газа", "Омерзительно".

Как уже писали "Комментарии", известная украинская певица Настя Каменских, недавно переехавшая за границу после языкового скандала, решила произвести важные изменения в своей жизни. Она объявила своим подписчикам, что планирует переходить на русский и испанский языки в своем Instagram, подчеркивая, что стремится к новым изменениям в жизни.