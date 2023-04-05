Пока в Украине идет война, Анна Корсун известна как MARUV развлекается в Турции.

Популярный ведущий Слава Демин, в своем шоу негативно высказался относительно позиции Анны Корсун, молчащей о полномасштабном вторжении, и пока украинцы выгоняют зло из родной земли, девушка развлекается в Турции, отметил блогер в шоу "Слава ПРО", пишут "Комментарии".

Певица из Украины посещает «тусовки» в Турции и молчит о войне

Ведущий просмотрев постящиеся MARUV фотографии и делится в них в социальных сетях возмутительно отреагировал на них:

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"Певица MARUV появилась в сети и, оказывается, она уже не в Украине, а в Турции. Анна Корсун активно публикует веселые фото по путешествиям и экскурсиям и по-прежнему ни слова о том, что происходит в Украине", — рассказал Демин в новом выпуске своего шоу "Слава ПРО".

Как дальше высказался Демин, девушке не удастся отмалчиваться постоянно, играя в "молчание" относительно ситуации в Украине:

"Ань вот сейчас уже не удастся отсидеться и отмалчиваться. Хотя, если ты год ничего не говорила, то наверняка и не скажешь. А мы, украинские зрители и слушатели, делаем выводы и слушаем достойных артистов", — резюмировал Демин.

Ниже ведущий приводит примеры комментариев украинцев, которых тоже возмущает поведение уроженки Павлограда на Днепропетровщине — Анны Корсун. Они отмечают:

- "Марув — мое величайшее разочарование в шоу-бизнесе во время войны… Очень жаль, что земляков она не считает своей лучшей аудиторией, а ищет ее за границей". - "Очень неприятно разочаровываться в тех людях, которые до полномасштабного вторжения своим творчеством были мне интересны. Возмущает их игнорирование войны".

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