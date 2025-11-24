logo

Полякова и Ефросинина проявили вершину цинизма во время воспоминания о погибших воинах: детали скандала
НОВОСТИ

Полякова и Ефросинина проявили вершину цинизма во время воспоминания о погибших воинах: детали скандала

Полякова и Ефросинина смеялись под песню о павших воинах, вызвав возмущение в сети

24 ноября 2025, 14:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Финал сезона шоу "Лига смеха" обернулся скандалом из-за поведения известных украинских звезд Оли Поляковой и Маши Ефросининой. Во время выступления Ивана Люленова, исполнявшего песню, посвященную павшим украинским воинам, знаменитости засветились веселым смехом, что вызвало волну возмущения в сети. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на YouTube-канал шоу.

Полякова и Ефросинина проявили вершину цинизма во время воспоминания о погибших воинах: детали скандала

Фото: из открытых источников

Во время финального эфира Люленов спел рождественскую композицию "Отдаю", в которой звучали строчки: "Верни тех, кто на небесах, ангелами". Именно в этот момент Полякова и Ефросинина не сдерживали смеха, что привлекло внимание зрителей. Видеофрагмент из эфира был распространен в TikTok-аккаунте ukr_showlupa, где пользователи не скрывали раздражение.

В комментариях зрители выражали свое недовольство:

"Я думала, мне одной это показалось отвратительным. Но нет – это были они обе".

"Счастливые лица людей, далеких от войны".

"Ощущение полного неуважения к артисту, исполняющему песню".

"Раньше я следила за шоу, но с этими двумя это уже не одно и то же".

В то же время, некоторые пользователи отметили, что смеялись не только Полякова и Ефросинина, но и другие присутствующие.

По информации блоггера Богдана Беспалова, Иван Люленов посвятил песню "Отдаю" погибшим украинским воинам. Ранее сам юморист рассказывал в Instagram, что впервые исполнил композицию вживую для военных медиков на Запорожском направлении в рамках поездки, организованной "Культурными силами".

Люленов признавался, что давно хотел создать рождественскую песню, но не мог подобрать подходящее настроение для праздничной тематики. Поэтому он решил написать композицию, отражающую его переживания и эмоции, а также чтит тех, кто отдал свою жизнь за Украину.

