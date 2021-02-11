Полякова рискует попасть в очередной скандал: в этот раз она дала оценку другой звездной коллеге

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая является членом жюри развлекательного шоу "Маска", может оказаться в центре еще одного скандала, передает ТСН.

Оля Полякова - фото из открытых источников

Во время очередного выпуска телешоу, Полякова высказалась в адрес известной певицы Камалии. Когда звездное жюри обсуждало одну из кандидатур героя, Дзиздьо предположил, что под маской может скрываться Камалия. На что Полякова решительно ему возразила и объяснила, почему на сцене не может быть знаменитая блондинка:

"Камалия? Да ну, она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?", — высказалась артистка.

Сама Камалия на такую оценку своей внешности пока не отреагировала.

Напомним, что накануне Оля Полякова высказалась в адрес певицы Тины Кароль, назвав ее "плакальщицей на похоронах". Инцидент произошел в эфире того же шоу. Это встревожило пользователей, поэтому после выхода телепрограммы, она поспешила публично извиниться перед коллегой, сказав, что под своим выражением имела в виду грустный репертуар Тины Кароль.

Сама же Кароль в своем Instagram обратилась к Поляковой и отметила, что та была права в своих высказываниях. Звезда подчеркнула, что будет плакать всю жизнь по своему супругу, который скончался в 2013 году.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что недавно известная украинская артистка Оля Полякова рассказала, что думает о языковой законе, вступившем в силу 16 января. На этот раз Оля Полякова разговаривала на чистом украинском языке, несмотря на то, что обычно использует русский. Женщина выразила поддержку новому закону, который обязывает всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке.





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