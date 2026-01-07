Полякова снова оконфузилась из-за дорогого отдыха: заявление звезды шокирует

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала критику своего роскошного зимнего отпуска с семьей в Буковеле. Во время поездки в артистку приехала дочь Маша с мужем-иностранцем Эденом Пассарелли, и вместе они отправились в живописные Карпаты, арендовав виллу, чтобы насладиться настоящей зимней сказкой. В соцсетях артистку подвергли критике за дорогой отдых, однако Полякова решила не молчать.

Оля Полякова. Фото: 24 Канал

"Слушайте, во-первых, давайте не считать чужие деньги. Во-вторых, я свои средства зарабатываю честно своей спиной, холмом и горлодранкой. Нигде и ни у кого не ворую. У государства не ворую. Вы предъявляйте претензии тому, кто ворует у вас. Свои деньги я зарабатываю честно", —.

Полякова также откровенно рассказала об изменениях в своих доходах после начала войны. По ее словам, гонорары значительно снизились по сравнению с довоенным временем, однако этого достаточно, чтобы планировать отдых и поддерживать семейные традиции.

"Конечно, это совсем не те деньги, которые были до войны. Вот если бы нам сейчас мира. Было бы, конечно, лучше", — добавила она.

Несмотря на уменьшение доходов, певица подчеркивает, что зарабатывает все честным трудом на сцене и не пользуется государственными или чужими ресурсами. Для Поляковой семейные моменты остаются важнее размера расходов, а поездка в Буковель стала для нее возможностью провести время с дочерью и зятем в комфортных условиях, наслаждаясь красотой украинских гор.

