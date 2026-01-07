logo

BTC/USD

91277

ETH/USD

3162.27

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Полякова снова оконфузилась из-за дорогого отдыха: заявление звезды шокирует
commentss НОВОСТИ Все новости

Полякова снова оконфузилась из-за дорогого отдыха: заявление звезды шокирует

Артистка призналась, что ее заработки значительно снизились по сравнению с довоенными, но этого достаточно, чтобы позволить себе отдых

7 января 2026, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала критику своего роскошного зимнего отпуска с семьей в Буковеле. Во время поездки в артистку приехала дочь Маша с мужем-иностранцем Эденом Пассарелли, и вместе они отправились в живописные Карпаты, арендовав виллу, чтобы насладиться настоящей зимней сказкой. В соцсетях артистку подвергли критике за дорогой отдых, однако Полякова решила не молчать.

Полякова снова оконфузилась из-за дорогого отдыха: заявление звезды шокирует

Оля Полякова. Фото: 24 Канал

"Слушайте, во-первых, давайте не считать чужие деньги. Во-вторых, я свои средства зарабатываю честно своей спиной, холмом и горлодранкой. Нигде и ни у кого не ворую. У государства не ворую. Вы предъявляйте претензии тому, кто ворует у вас. Свои деньги я зарабатываю честно", —.

Полякова также откровенно рассказала об изменениях в своих доходах после начала войны. По ее словам, гонорары значительно снизились по сравнению с довоенным временем, однако этого достаточно, чтобы планировать отдых и поддерживать семейные традиции.

"Конечно, это совсем не те деньги, которые были до войны. Вот если бы нам сейчас мира. Было бы, конечно, лучше", — добавила она.

Несмотря на уменьшение доходов, певица подчеркивает, что зарабатывает все честным трудом на сцене и не пользуется государственными или чужими ресурсами. Для Поляковой семейные моменты остаются важнее размера расходов, а поездка в Буковель стала для нее возможностью провести время с дочерью и зятем в комфортных условиях, наслаждаясь красотой украинских гор.

Как уже писали "Комментарии", Маша Ефросинина и Оля Полякова впервые прокомментировали скандал, возникший во время шоу "Лига смеха". Знаменитости смеялись, когда Иван Люленов исполнял песню, посвященную погибшим героям.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости