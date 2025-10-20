Полякову жестко разгромили за планы участия в "Евровидении": подробности громкого скандала

Украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал резонансное заявление певицы Оли Поляковой, которое выступило с требованием изменить правила национального отбора на "Евровидение-2026".

Оля Полякова. Фото: 24 Канал

Полякова не согласна с нормой, запрещающей участвовать исполнителям, выступавшим в России после 2014 года, и даже пригрозила судебными исками, чтобы получить право на участие в конкурсе.

Игорь Кондратюк подчеркнул, что в условиях войны изменять правила нецелесообразно, однако важно соблюдать принцип равенства для всех конкурсантов.

"Я не знаю, что делали украинские артисты после 2014 года, но сейчас, когда идет война, я бы не менял правил. Единственное, что нужно — это обеспечить равные условия для всех участников", — пояснил продюсер в комментарии для BLIK.ua.

Он также отметил, что Оля Полякова является одной из самых ярких представительниц украинской сцены и не видит причин, по которым она не могла бы участвовать в отборе, если соблюдает все требования.

"Почему я сомневаюсь в ее желании участвовать в нацотборе? Она не менее талантлива, чем другие. Напротив — она ярче многих конкурсантов, которых я видел в последние годы", — отметил продюсер.

В то же время Кондратюк ушел от оценок шансов Поляковой на победу.

"Я не слышал песню, которую она планирует представить. А песня — это самое главное", — подчеркнул он.

Напомним, недавно певица Dakooka, также выступавшая в России, подала заявку на участие в нацотборе "Евровидения-2026". Это вызвало бурю эмоций в соцсетях, где мысли разделились, а ее прошлое снова стало предметом жарких споров.

Как уже писали "Комментарии", украинский телеведущий – интервьюер Анатолий Анатолич бескомпромиссно высмеял певицу – предательницу Таисия Повалий, которая продолжает участвовать в пророссийских проектах.