Полякову жорстко розгромили за плани участі у "Євробаченні": подробиці гучного скандалу

Український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував резонансну заяву співачки Олі Полякової, яка виступила з вимогою змінити правила національного відбору на "Євробачення-2026".

Оля Полякова. Фото: 24 Канал

Полякова не погоджується з нормою, що забороняє брати участь виконавцям, які виступали в Росії після 2014 року, і навіть пригрозила судовими позовами, щоб отримати право на участь у конкурсі.

Ігор Кондратюк наголосив, що в умовах війни змінювати правила недоцільно, однак важливо дотримуватися принципу рівності для всіх конкурсантів.

"Я не знаю, що робили українські артисти після 2014 року, але зараз, коли триває війна, я б не змінював правил. Єдине, що потрібно — це забезпечити рівні умови для всіх учасників", — пояснив продюсер у коментарі для BLIK.ua.

Він також відзначив, що Оля Полякова є однією з найяскравіших представниць української сцени і не бачить причин, через які вона не могла б брати участь у відборі, якщо дотримується усіх вимог.

"Чому я маю сумніватися у її бажанні брати участь у нацвідборі? Вона не менш талановита за інших. Навпаки — вона яскравіша за багатьох конкурсантів, яких я бачив останніми роками", — зазначив продюсер.

Водночас Кондратюк уникнув оцінок шансів Полякової на перемогу.

"Я не чув пісню, яку вона планує представити. А пісня — це найголовніше", — підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно співачка Dakooka, яка також виступала у Росії, подала заявку на участь у нацвідборі "Євробачення-2026". Це викликало бурю емоцій у соцмережах, де думки розділилися, а її минуле знову стало предметом гарячих суперечок.

