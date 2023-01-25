logo

BTC/USD

22583.98

ETH/USD

1544.09

LTC/USD

87.35

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Поплатился за «Слава Украине!»: в России нашли замену Меладзе
commentss НОВОСТИ Все новости

Поплатился за «Слава Украине!»: в России нашли замену Меладзе

Концерт Меладзе в РФ отменен

сегодня, 15:58
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Валерий Меладзе в России в России всегда был любимцев женщин. Именно поэтому на все концерты, которые проходили с позволения Кремля его обязательно включали. Но после того, как он, в отличии от других российских артистов проявили позицию, в Кремле решили пересмотреть свое отношение к исполнителю и нашли ему замену. 

Поплатился за «Слава Украине!»: в России нашли замену Меладзе

Валерий Меладзе. Фото: из открытых источников

Так 8 марта 2022 года должен был состояться концерт Валерия Меладзе в московском клубе "Барвиха". Но из-за того, что в первые дни войны музыкант осудил полномасштабное российское вторжение в Украину, концерт перенесли.

Выступление исполнителя "Салют, Вера" анонсировалось на 8 марта 2023 года, но и оно не состоится. А все потому, что недавно Меладзе ответил на главный украинский лозунг "Слава Украине!". Позже артист понял, что это для него не пройдет бесследно, но было уже поздно. Его публичные оправдания за "Героям слава!" на российский режим не подействовали. Его концерт все равно отменили.

Теперь вместо грузинского мачо развлекать российских женщин будет Владимир Пресняков, который радостно поддерживает путинский режим и полномасштабную войну в Украине. Как сообщает "Комсомольская правда", билеты на его выступление уже в продаже и стоят они от 18 до 50 тысяч рублей.

Читайте также на портале "Комментарии" — предательница Ани Лорак неожиданно выступит на благотворительном концерте: для кого собирает деньги.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине: о чем говорят заявления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского – чего в ближайшем будущем ждать от Беларуси.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

oooo

сегодня, 16:37

Розпродаж! Норвежська Термобілизна для українських холодів (лише 690 грн.)-----> https://e.vg/ntech

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!