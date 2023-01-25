Поплатился за «Слава Украине!»: в России нашли замену Меладзе

Валерий Меладзе в России в России всегда был любимцев женщин. Именно поэтому на все концерты, которые проходили с позволения Кремля его обязательно включали. Но после того, как он, в отличии от других российских артистов проявили позицию, в Кремле решили пересмотреть свое отношение к исполнителю и нашли ему замену.

Валерий Меладзе. Фото: из открытых источников

Так 8 марта 2022 года должен был состояться концерт Валерия Меладзе в московском клубе "Барвиха". Но из-за того, что в первые дни войны музыкант осудил полномасштабное российское вторжение в Украину, концерт перенесли.

Выступление исполнителя "Салют, Вера" анонсировалось на 8 марта 2023 года, но и оно не состоится. А все потому, что недавно Меладзе ответил на главный украинский лозунг "Слава Украине!". Позже артист понял, что это для него не пройдет бесследно, но было уже поздно. Его публичные оправдания за "Героям слава!" на российский режим не подействовали. Его концерт все равно отменили.

Теперь вместо грузинского мачо развлекать российских женщин будет Владимир Пресняков, который радостно поддерживает путинский режим и полномасштабную войну в Украине. Как сообщает "Комсомольская правда", билеты на его выступление уже в продаже и стоят они от 18 до 50 тысяч рублей.

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