Поплавский рассказал о таинственной красавице, с которой у него утренний секс

Самый поющий ректор Украины, экс-нардеп, бизнесмен Михаил Поплавский похвастался, что у него есть возлюбленная, с которой чувствует себя счастливым. 71-летний артист, конечно же, не назвал имя своей спутницы, но гордо заявил, что она очень привлекательна. Как информирует издание "Комментарии", своими откровениями Михаил Поплавский поделился в программе "Новини.LIVE".

Михаил Поплавский Фото: instagram Михаила Поплавского

Михаил Поплавский отметил, что сердце его на данный момент занято и он уже несколько лет живёт с той женщиной, которая сейчас в его сердце. Артист рассказал, что ведёт здоровый образ жизни.

Также Поплавский поделился советом для своих одногодок, как выглядеть отлично и не иметь проблем со здоровьем. Есть, по словам Поплавского, всего пять составляющих хорошего самочувствия. Первая составляющая – это здоровый способ жизни, вторая составляющая – это плавание. Третья составляющая – юмор, четвертая – спорт и пятая – секс. Нужно иметь полноценный здоровый сон и не перегружать себя работой. Также ещё для мужчин, которые уже в возрасте, важно понимать, что должен быть исключительно лёгкий утренний секс, когда человеческий организм набрался новых сил, отдохнул и заряжен позитивом и энергией на целый день.

Конечно же, Михаил Поплавский поделился откровениями относительно кулинарных предпочтений. Поплавский рассказал, у него в ежедневный рацион входят 100 г сала, бычьи яйца, свежие овощи и фрукты. А вот мучное и картофель – под запретом. Также певец не курит, практически не употребляет спиртное.

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