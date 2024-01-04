Популярная певица объявила о завершении карьеры

31-летняя американская певица Селена Гомес заявила, что вскоре закончит свою музыкальную карьеру. По ее словам, причиной этого стала усталость и желание сосредоточиться на актерской карьере.

Американская певица Селена Гомес. Фото из открытых источников

Селена Гомес стала приглашенной звездой в подкаст Smartless, где призналась, что никогда не чувствовала, что музыка это ее призвание и она будет в музыкальной индустрии работать полный рабочий день.

"Мне захочется отдохнуть, потому что я устала", – сказала Гомес.

Певица, которая с 2013 года выпустила три студийных альбома и получила две номинации на Грэмми, пояснила, что следующий ее альбом может быть последним в музыкальной карьере.

"Я действительно чувствую, что у меня есть еще один альбом, но я бы, наверное, выбрала актерскую игру", — сообщила Селена Гомес, однако не назвала точного года завершения карьеры или выхода музыкального альбома.

Американская звезда рассказала, как случайно начала свою музыкальную карьеру. Disney обратился к ней после роли в ситкоме "Волшебники из Вейверли Плейс" в конце 2000-х и предложил спеть несколько песен.

"Я думала, что это будет весело, и я думала, что больше всего это будет хобби, которое мне действительно понравится. Я хотела быть актрисой. Я никогда не собиралась быть певицей", — объяснила Селена Гомес и добавила, что "хотела бы найти что-то, на чем бы просто могла остановиться".

Отметим, что Селена Гомес снималась в таких фильмах, как "Еще одна история о Золушке", "Ханна Монтана", "Дети шпионов 3D: Конец игры" и другие. Во время полномасштабного вторжения в Россию певица поддержала украинцев пожертвованием для помощи Украине.

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