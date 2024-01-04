Популярная певица объявила о завершении карьеры

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Slava Kot
31-летняя американская певица Селена Гомес заявила, что вскоре закончит свою музыкальную карьеру. По ее словам, причиной этого стала усталость и желание сосредоточиться на актерской карьере.
Американская певица Селена Гомес. Фото из открытых источников
Селена Гомес стала приглашенной звездой в подкаст Smartless, где призналась, что никогда не чувствовала, что музыка это ее призвание и она будет в музыкальной индустрии работать полный рабочий день.
Певица, которая с 2013 года выпустила три студийных альбома и получила две номинации на Грэмми, пояснила, что следующий ее альбом может быть последним в музыкальной карьере.
Американская звезда рассказала, как случайно начала свою музыкальную карьеру. Disney обратился к ней после роли в ситкоме "Волшебники из Вейверли Плейс" в конце 2000-х и предложил спеть несколько песен.
Отметим, что Селена Гомес снималась в таких фильмах, как "Еще одна история о Золушке", "Ханна Монтана", "Дети шпионов 3D: Конец игры" и другие. Во время полномасштабного вторжения в Россию певица поддержала украинцев пожертвованием для помощи Украине.
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