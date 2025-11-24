Популярный украинский актер внезапно попал в больницу: звезда «Бешеной свадьбы» упал в оркестровую яму

Популярный актер, звезда "Бешеной свадьбы" Арам Арзуманян с серьезной травмой попал в больницу после выступления в Харькове.

Актер Арам Арзуманян. Фото: из открытых источников

Артист упал в оркестровую яму прямо во время исполнения финального номера спектакля "Ladies' Night".

Агентство PaleArt сообщило в Instagram, что у актера травма головы. В настоящее время он находится в харьковской больнице. Жизни Арзуманяна ничего не угрожает.

О несчастном случае в сети также рассказал сам актер. Он поблагодарил зрителей за поддержку и надеется восстановиться как можно скорее.

"Выступление вчера сыграли, но был нюанс. Для кого-то оркестровая яма — это совсем мало, но мне нужно втрое больше лететь до дна. Короче, травма черепа. Сейчас в больнице лежу, восстанавливаюсь. Спасибо всем, кто написал. И отдельная благодарность харьковским зрителям, которые так переживают, так волнуются — так приятно. Спасибо всем, все будет хорошо", – написал актер.

Арзуманян добавил, что лечится в нейрохирургическом отделении. По словам артиста, запланированный на сегодняшний день спектакль в Днепре состоится, но его заменит другой актер.

