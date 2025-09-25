Порноактриса раскрыла неожиданные правила индустрии для взрослых

Мейтленд Уорд, начинавшая карьеру в Голливуде и снимавшаяся в популярном сериале "Парень познает мир" и комедии "Белые девушки", несколько лет назад кардинально изменила жизнь, выбрав карьеру в порно. Теперь актриса фильмов для взрослых откровенно делится подробностями, которые разрушают мифы о работе на порностудиях.

Порноактриса Мейтленд Уорд. Фото из открытых источников

В интервью The Sun Мейтленд Уорд рассказала, что большинство людей представляют съемочную площадку как бесконтрольную оргию, но реальность совсем другая. По ее словам, порноактрисы имеют четкие контракты, где прописаны правила секса на камеру, тщательно согласующиеся между всеми участниками процесса.

"Все гораздо более контролируемо, чем можно себе представить. Все сексуальные позы должны быть согласованы и зафиксированы в письменном виде. Вы подробно указываете, каким именно будет секс на камеру", — пояснила Уорд.

Кроме того, актеры должны подтвердить, что они трезвые и не находятся под давлением. Как объясняет Уорд, это важное условие безопасности и согласия. По ее словам, в профессиональной порноиндустрии работают по четкому правилу: "Если ты говоришь "нет", съемки прекращаются без вопросов".

Порноактриса также подчеркнула, что за все время работы ни разу не сталкивалась с давлением со стороны режиссеров или партнеров по съемочной площадке.

Также Уорд рассказала, что переход в сферу для взрослых стал финансово выгодным для актрисы. Звезда фильмов для взрослых утверждает, что сегодня она получает в десять раз больше, чем в Голливуде.

