Порноакторка розкрила несподівані правила індустрії для дорослих

Мейтленд Ворд, яка починала кар’єру в Голлівуді та знімалася в популярному серіалі "Хлопець пізнає світ" і комедії "Білі дівчата", кілька років тому кардинально змінила життя, обравши кар'єру в порно. Тепер акторка фільмів для дорослих відверто ділиться подробицями, які руйнують міфи про роботу на порностудіях.

Порноакторка Мейтленд Ворд. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю The Sun Мейтленд Ворд розповіла, що більшість людей уявляють знімальний майданчик як безконтрольну оргію, але реальність зовсім інша. За її словами, порноакторки мають чіткі контракти, де прописані правила сексу на камеру, які ретельно узгоджується між усіма учасниками процесу.

"Усе набагато більш контрольовано, ніж можна собі уявити. Усі сексуальні пози мають бути погоджені та зафіксовані письмово. Ви детально вказуєте, яким саме буде секс на камеру", — пояснила Ворд.

Крім того, актори мають підтвердити, що вони тверезі та не перебувають під тиском. Як пояснює Ворд, це важлива умова безпеки та згоди. За її словами, в професійній порноіндустрії працюють за чітким правилом: "Якщо ти кажеш "ні", зйомки припиняються без запитань".

Порноакторка також підкреслила, що за весь час роботи жодного разу не стикалася з тиском з боку режисерів чи партнерів по знімальному майданчику.

Також Ворд розповіла, що перехід у сферу для дорослих став фінансово вигідним для акторки. Зірка фільмів для дорослих стверджує, що сьогодні вона отримує у десять разів більше, ніж у Голлівуді.

