После разрыва с Дзидзьо - сбылась мечта Славии

Певица Slavia (Ярослава Хома) после развода с мужем — известным исполнителем DZIDZIO (Михаилом Хомой) смогла осуществить давнюю мечту — спеть с симфоническим оркестром. Для этого ей пришлось переехать в Хмельницкий, чтобы начать сотрудничество с местной филармонией.

Девушка (фото из открытых источников)

И вот 11 августа состоялось долгожданное выступление с премьерой новой песни.

Видео Slavia показала в Instagram, отметив, что дирижер Тарас Демчишин сам написал ей из Японии.

Бывшая супруга певца Михайла Хомы (Дзидзьо) Славия, развод которой сопровождался разборками и скандалами, заинтриговала фолловеров фотографией с загадочным парнем, который стоял рядом с певицей спиной к объективу. Данное фото она опубликовала в своем сториз в Instagram и подписала загадочным текстом:

"Родная душа", — и девушка поставила сердечко рядом возле подписи. Однако вскоре тайна была раскрыта — на фотографии с Ярославой стоял ее брат, чемпион по карате. Певица назвала его гордостью семьи.

Напомним,

Также она написала, что они с младшим братом очень похожи. И не только внешне. Недавно стало известно, что певица SLAVIA и украинский артист Михаил Хома, более известный поклонникам как Дзидзьо , решили развестись после 20 лет отношений. Супруга исполнителя призналась, что длительное время находилась в его тени, она поддерживала карьеру возлюбленного и занималась домом, но в один момент поняла, что теряет себя. SLAVIA рассказала, что рискнула начать сольную карьеру, несмотря на то, что ее муж был против. Судя по всему, на этом фоне у них и начали возникать разногласия. Певица также отметила, что пыталась спасти брак, потому что для нее на первом месте всегда были семейные ценности.

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