Потап и Настя Каменских громко провалились: причина поражает

Украинская музыкальная продюсер Ирина Горова поделилась мыслями о попытках своего бывшего мужа Потапа и его жены Насти Каменских закрепиться на музыкальном рынке Латинской Америки. По ее словам, она внимательно следит за всеми украинскими артистами, которые стремятся заявить о себе за рубежом, анализируя их успехи и неудачи, чтобы понимать, как меняется иностранная индустрия и каковы реальные шансы для украинцев.

Фото: из открытых источников

В разговоре с "Экономической правдой" Горова подчеркнула, что выход на международную сцену — сложный процесс, в котором не все зависит от исполнителей. По ее убеждению, главная проблема состоит в том, что в настоящее время иностранные рынки не проявляют особого запроса на украинских певцов. Она подчеркнула, что одного желания артистов недостаточно, ведь мировая аудитория имеет свои четкие запросы и тенденции.

Продюсер отметила, что просто копировать американский или британский саунд — стратегия, обреченная на провал. Чтобы стать интересными глобальной аудитории, исполнители из Украины должны предложить нечто уникальное, что будет выделять их среди других. По ее мнению, ключевым фактором является сохранение собственной музыкальной идентичности. Ведь каждый рынок — от США до Латинской Америки — имеет свои характерные черты, которые делают его узнаваемым, и поэтому украинским артистам стоит найти и развивать собственный стиль.

Горова добавила, что в украинской индустрии уже появляются исполнители, готовые работать над формированием самобытного звучания, которое может заинтересовать международные лейбли, продюсеры и стриминговые платформы. Она уверена, что только уникальный продукт способен пробить путь на мировую сцену.

Напомним, что Настя Каменских сейчас ориентируется преимущественно на испаноязычную аудиторию и рынок США, а Потап начал творчество под новым сценическим именем Slavic Balagan.

