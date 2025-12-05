Винник вкотре перевершив себе: що спричинило гучний скандал у мережі

У Мережі з’явилися нові фотографії відомого співака Олега Винника та його дружини, співачки Таюне. Знімки оприлюднила німецька візажистка Яна, з якою працює пара. Саме в Німеччині, куди родина Винника переїхала після початку повномасштабної війни, артисти мешкають зараз. Судячи з фото, вони зверталися до спеціалістки за косметичними процедурами.

Фото: з відкритих джерел

На кадри звернув увагу Telegram-канал "Злива", який не лише опублікував світлини, а й натякнув на можливе зловживання уколами краси. Зокрема, обличчя Олега та Таюне виглядають помітно зміненими, що, за припущеннями, може бути наслідком застосування філерів.

"Якщо хто переживав за фінанси Винника — на філери коштів вистачає", — зазначено в повідомленні.

Варто нагадати, що після початку повномасштабної війни Олег Винник виїхав з України до Німеччини і досі там залишається. Спочатку його команда пояснювала від’їзд лікуванням за кордоном і запевняла, що артист виїхав до 24 лютого 2022 року. Проте колишній продюсер Олександр Горбенко зробив скандальну заяву, стверджуючи, що Винник нібито втік з України, перетинаючи кордон, ховаючись під пледом між сидіннями авто. Горбенко також натякав, що артист не хворів і мав проблеми із залежністю.

Сам співак всі звинувачення категорично спростовує. Зараз він намагається відновити концертну діяльність за кордоном, проте і тут не обійшлося без суперечок. Раніше Винник заявляв, що більше не виконуватиме російськомовних пісень, інакше "обблює себе", однак тепер цього не уникає, що спричиняє нову хвилю критики. Нещодавно співак різко висловився на адресу своїх гейтерів, демонструючи готовність відстоювати свою позицію та вибір репертуару.

Як вже писали "Коментарі", українська телеведуча Катерина Осадча поділилася вражаючою історією про те, як співачка Світлана Лобода намагалася змінити порядок виступів у фіналі шоу "Голос. Діти". За словами Осадчої, інцидент стався під час першого сезону проєкту, коли Лобода була тренеркою, а сама ведуча курувала ефір.