Потап и Настя окончательно шокировали поступком по отношению к Украине: неожиданные детали

Украинские звезды Потап и Настя Каменских, осевшие в США, решили окончательно порвать связи с Украиной. По информации блоггера Богдана Беспалова, пара выставила на продажу свое ценное имущество.

Фото: из открытых источников

Речь идет о роскошном доме в Киевской области. Блогер обнародовал скриншот объявления, подтверждающего, что недвижимость принадлежит Потапу и Насте.

"444 квадратных метра, 17 соток, 7 спален в Киевской области. Цена – 2,2 миллиона долларов. Вот такое семейное гнездышко Потапа и Насти," – прокомментировал Беспалов.

Причиной продаж звезды называют финансовую необходимость для комфортной жизни в США. Раньше они пытались сдавать дом в аренду, однако доходов хватало лишь отчасти. В конце концов, пара решила продать недвижимость полностью и отказаться от каких-либо материальных связей с родной страной.

"Сначала пробовали сдачу, но денег не хватало за границу. Поэтому приняли решение продать все, что их объединяло с Украиной", — подытожил Беспалов.

По словам инсайдеров, финансовый вопрос для Потапа и Насти острый: они привыкли к роскошной жизни, но в США пока нет ни концертов, ни корпоративных выступлений, ни стабильного дохода. Поэтому пара активно реализует украинское имущество, чтобы обеспечить комфортную жизнь за рубежом.

