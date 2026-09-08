Потап ошеломил новым заявлением о причине выезда из Украины во время войны: детали скандала

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, как уезжал за пределы Украины во время полномасштабной войны. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой артист объяснил, что основанием для пересечения границы было участие в благотворительной деятельности. По его словам, для организации таких поездок приходилось взаимодействовать с разными структурами, компаниями и министерствами. В то же время, Потап признал, что за границей не ограничивался благотворительными мероприятиями, а параллельно занимался коммерческой деятельностью.

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"Каждый раз это были какие-то разные министерства, разные ситуации, компании, фирмы. Это был один и тот же повод, это была благотворительная деятельность... Я уезжал, заезжал так много раз... В принципе я выезжаю на благотворительную акцию, а параллельно еще и занимаюсь коммерческой деятельностью", — заявил Потап.

В последнее время артист практически не возвращается в Украину. По его словам, причина заключается не в страхе упустить возможность повторного выезда, а в усталости от необходимости каждый раз проходить соответствующие процедуры. В то же время, главным аргументом в пользу пребывания за границей Потап называет работу и необходимость финансово обеспечивать свою семью. Он отметил, что в Украине для него практически нет коммерческих концертов, в то время как основные возможности для заработка сейчас находятся за пределами страны.

"Я очень устал от этого, честно говоря. Каждый раз ты приезжаешь и сразу думаешь, как оттуда уехать… Там для меня нет коммерческих концертов, в основном благотворительная деятельность", — объяснил продюсер.

Потап также отметил, что имеет финансовые обязательства перед близкими и должен, в частности, оплачивать обучение сыну. Именно необходимостью зарабатывать артист объясняет свое решение большинство времени проводить за границей.

"Я отвечаю за свою семью, я плачу, и никто кроме меня этого не сделает, поэтому я еду туда, где зарабатываю", — заявил Потап.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинский продюсер и скандальный исполнитель Алексей Потапенко (Потап) отреагировал на появление петиции на сайте Офиса Президента Украины о лишении его государственного звания. Артист иронически заметил, что, судя по таким инициативам, в стране уже якобы решены все неотложные проблемы, кроме этой. В то же время, он заверил, что готов без споров расстаться со статусом.