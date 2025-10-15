Потап отметился циничным заявлением об украинском языке: детали громкого скандала

Он позволил себе довольно резкие высказывания, вызвавшие возмущение. Сначала Потап будто хотел показать, что с языковым вопросом все хорошо, и несколько предложений произнес на украинском. Однако сразу после этого неожиданно перешел на русский язык, не объясняя причин, и заверил, что у него и его жены Насти Каменских "нет проблем с языком".

"Мы поем на разных языках — испанском, английском, украинском и русском. Украинский — наш родной и первый язык. Нам задают вопрос на одном языке — мы отвечаем на него", — отметил Потап в интервью Илье Ланцману.

Далее артист охарактеризовал языковую тему как "манипулятивную" и обвинил общество в чрезмерной "напряженности": "Мы часто попадаем к манипулятивной теме, общество напряжено".

Кроме того, Потап заявил, что в Украине проживает много народов, говорящих на разных языках, и украинцам стоит просто "договориться между собой".

Подводя итог, он пафосно подчеркнул: "Наша миссия как артистов — дать людям надежду. У нас есть смысл – одна цветущая, красивая Украина".

Стоит добавить, что во время полномасштабной войны Потап избрал путь продолжения карьеры за границей и неоднократно оказывался в центре громких споров, в частности, из-за исполнения русскоязычных песен и общения с россиянами. Его жена Настя Каменских недавно также оказалась в языковом скандале, что привело к расторжению контракта с известным украинским брендом.

Как уже писали "Комментарии", украинский рэпер и продюсер Потап, после начала полномасштабной войны выехавший в США и неоднократно оказывавшийся в центре репутационных скандалов, поделился подробностями нового этапа своей жизни за океаном.