Потап відзначився цинічною заявою про українську мову: деталі гучного скандалу

Він дозволив собі доволі різкі висловлювання, що викликали обурення. Спершу Потап ніби хотів показати, що з мовним питанням все гаразд, і кілька речень промовив українською. Проте одразу після цього несподівано перейшов на російську мову, не пояснюючи причин, і запевнив, що у нього та його дружини Насті Каменських "немає жодних проблем із мовою".

"Ми співаємо різними мовами — іспанською, англійською, українською та російською. Українська — наша рідна та перша мова. Нам ставлять запитання однією мовою — ми відповідаємо нею", — зазначив Потап в інтерв’ю Іллі Ланцману.

Далі артист охарактеризував мовну тему як "маніпулятивну" і звинуватив суспільство у надмірній "напруженості": "Ми часто потрапляємо до маніпулятивної теми, суспільство напружене".

Крім того, Потап заявив, що в Україні проживає багато народів, які розмовляють різними мовами, і українцям варто просто "домовитися між собою".

Підсумовуючи, він пафосно наголосив: "Наша місія як артистів — дати людям надію. У нас є сенс — одна квітуча, красива Україна".

Варто додати, що під час повномасштабної війни Потап обрав шлях продовження кар’єри за кордоном і неодноразово опинявся у центрі гучних суперечок, зокрема через виконання російськомовних пісень і спілкування з росіянами. Його дружина, Настя Каменських, нещодавно також опинилася у мовному скандалі, що призвело до розірвання контракту з відомим українським брендом.

