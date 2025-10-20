Потап представил новую песню, ставшую провалом: детали громкого скандала

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, ныне проживает за пределами Украины, в основном между Испанией и США. С начала полномасштабного вторжения он не проживает постоянно в Киеве, лишь изредка приезжает. Тем временем артист продолжает активно развивать карьеру за границей. Недавно он представил новую композицию, выполненную на испанском языке, вызвавшую оживленную реакцию в соцсетях.

Фото: из открытых источников

В коротком видео в Instagram Потап появился в спортивном наряде на баскетбольной площадке, энергично двигаясь и шутливо читая рэп. Трек называется Toma Toma, но пока полная версия песни еще не опубликована на YouTube. Вероятно, это только тизер будущей премьеры.

Впрочем, реакция аудитории не заставила себя ждать. В комментариях под видео пользователи высмеяли новую песню, назвав ее "испанским стыдом" и обвиняя Потапа в поверхностном подходе. Некоторые писали, что поняли из текста больше, чем по его предыдущим хитам, а остальные считали, что артист просто использовал несколько испанских слов ради хайпа. Упоминали и о его жизни за границей, намекая, что артист, мол, избегает ответственности перед страной в трудный момент. Ниже приведены комментарии в сети.

· Перешел на испанский рэп, а выходит испанский стыд.

· Это неожиданный поворот.

· Хотел лайк поставить. Нет такого символа. Одна чертовщина и ненависть

· "Кукарек-кукарек" – вот и весь трек.

· Это португальский, типа бразильский фанк

· Больше понял, чем из его предыдущих хитов

· Испанский рэп (фанк)?

· Когда выучил 2 слова на испанском и записал с этого рэп

· Когда уже этот позор закончится

· Потап, ты бы еще на испанский танец перешел, потому рэп — это уже вчерашний день.

· Может себе позволить, ему же не нужно долг родине отдавать

· Испанский стыд

