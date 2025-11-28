logo

Потапа за границей постигла невиданная беда: скандальный артист поразил деталями
commentss НОВОСТИ Все новости

Потапа за границей постигла невиданная беда: скандальный артист поразил деталями

Рэпер после госпитализации пообщался с публикой и снова наделал шум.

28 ноября 2025, 08:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Продюсер и исполнитель Потап сообщил поклонникам о перенесенной операции. Недавно артист оказался в больнице за границей, где проживает вместе с женой Настей Каменских из-за войны в Украине. Детали медицинского вмешательства Потап не раскрывает, ограничившись фотографиями, на которых видны шрамы после операции. Он отметил, что это была "долгожданная процедура".

Потапа за границей постигла невиданная беда: скандальный артист поразил деталями

Фото: из открытых источников

"Сложная операция позади, завтра перелет, послезавтра концерт. Берегите себя, близких и психическое здоровье. О больничных происшествиях расскажу позже", — написал артист.

Одновременно Потап обратился к аудитории в сториз, анонсируя серию зарубежных концертов с русскоязычным репертуаром, что вызвало волну возмущения в Украине. Артист подчеркнул, что эти песни стали его стартовыми в карьере, и объяснил, что стремится распространять любовь, добро и надежду.

Несмотря на недавнюю операцию исполнитель планирует быстро вернуться на сцену. Для выступлений ему придется использовать медицинский корсет, поскольку "швы еще не зажили".

Напомним, недавно Потап и Настя Каменских продали свой дом под Киевом. После скандалов из-за языковой политики и выступлений с россиянами супруги решили дистанцироваться от Украины и поселиться в Испании.

Как уже писали "Комментарии", латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, длительное время работавшая в российском шоу-бизнесе и поддерживавшая тесные отношения с его представителями, на этот раз удивила появлением в украиноязычном проекте. Певица, которую часто называют поклонницей Украины и "хороших россиян", исполнила известную рождественскую композицию "Щедрик", что неожиданно повлекло за собой волну споров в соцсетях.



