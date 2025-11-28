logo_ukra

Потапа за кордоном спіткало небачене лихо: скандальний артист вразив деталями
Потапа за кордоном спіткало небачене лихо: скандальний артист вразив деталями

Репер після госпіталізації поспілкувався з публікою й знову наробив галасу

28 листопада 2025, 08:15
Продюсер і виконавець Потап повідомив шанувальникам про перенесену операцію. Нещодавно артист опинився у лікарні за кордоном, де наразі проживає разом із дружиною Настею Каменських через війну в Україні. Деталі медичного втручання Потап не розкриває, обмежившись фотографіями, на яких видно шрами після операції. Він зазначив, що це була "довгоочікувана процедура".

Потапа за кордоном спіткало небачене лихо: скандальний артист вразив деталями

"Складна операція позаду, завтра переліт, післязавтра концерт. Бережіть себе, близьких та психічне здоров’я. Про лікарняні пригоди розповім пізніше", — написав артист.

Одночасно Потап звернувся до аудиторії у сториз, анонсуючи серію закордонних концертів з російськомовним репертуаром, що викликало хвилю обурення в Україні. Артист підкреслив, що ці пісні стали його стартовими у кар’єрі, і пояснив, що прагне поширювати "любов, добро та надію".

Попри недавню операцію, виконавець планує швидко повернутися на сцену. Для виступів йому доведеться використовувати медичний корсет, оскільки "шви ще не загоїлися".

Нагадаємо, що нещодавно Потап і Настя Каменських продали свій будинок під Києвом. Після скандалів через мовну політику та виступи з росіянами подружжя вирішило дистанціюватися від України та оселитися в Іспанії.

Як вже писали "Коментарі", латвійська виконавиця Лайма Вайкуле, яка тривалий час працювала в російському шоу-бізнесі та підтримувала тісні стосунки з його представниками, цього разу здивувала появою в українськомовному проєкті. Співачка, яку часто називають прихильницею України та "хороших росіян", виконала відому різдвяну композицію "Щедрик", що несподівано спричинило хвилю суперечок у соцмережах.



