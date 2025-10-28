Повалий помешала известной украинской певице сделать карьеру в России: впечатляющие детали

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская призналась, что в свое время могла стать частью российского шоу-бизнеса, однако помешала певица Таисия Повалий.

Фото: из открытых источников

В интервью Славе Демину Бужинская рассказала о событиях 2009 года, когда композитор Сергей Бакуменко написал для нее песню "Королева вдохновения", которую она должна была исполнить вместе с российским исполнителем Стасом Михайловым.

"Стас приезжал в Украину, встречался с разными певицами и выбирал, с кем бы хотел спеть. Он выбрал меня и Таисию Повалий. Я приехала и записала [песню], мы уже должны были с ним снимать клип", — рассказала звезда.

По словам певицы, ее работа произвела большое впечатление на команду, и ей предложили контракт на полмиллиона долларов с переездом в Россию. Бужинская не дала мгновенного ответа, и вскоре связь с командой прервалась.

"Я набираю Стаса. Он со мной очень холодно поговорил. А потом мне сказали, что Таисия Повалий с Игорем Лихутой сделали все возможное, чтобы конкурентку не пустить на российский рынок. И слава Богу, очень вас благодарю за это. Что я могу спокойно выступать в Украине и вы мне помогли не помочь".

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Таисия Повалий не вернулась в Украину и продолжила выступать в России, поддерживая действия Кремля и повторяя нарративы российской пропаганды.

Как уже писали "Комментарии", телеведущий Алексей Суханов откровенно поделился, о каком решении в своей жизни больше всего жалеет. Большую часть своей жизни мужчина прожил в России, где имел успешную карьеру. Однако после начала агрессии в 2014 году он решил покинуть страну, хотя, как признался, долго не мог решиться на этот шаг.