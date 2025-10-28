Повалій завадила відомій українській співачці зробити кар'єру у Росії: вражаючі деталі

Народна артистка України Катерина Бужинська зізналася, що свого часу могла стати частиною російського шоу-бізнесу, проте цьому завадила співачка Таїсія Повалій.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю Славі Дьоміну Бужинська розповіла про події 2009 року, коли композитор Сергій Бакуменко написав для неї пісню "Королева вдохновения", яку вона мала виконати разом із російським виконавцем Стасом Михайловим.

"Стас приїжджав в Україну, зустрічався з різними співачками і обирав, з ким би хотів заспівати. Він вибрав мене і Таїсію Повалій. Я приїхала і записала [пісню], ми вже повинні були з ним знімати кліп", — розповіла зірка.

За словами співачки, її робота справила велике враження на команду, і їй запропонували контракт на пів мільйона доларів із переїздом до Росії. Бужинська не дала миттєвої відповіді, і незабаром зв’язок з командою обірвався.

"Я набираю Стаса. Він зі мною дуже холодно поговорив. А потім мені сказали, що Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою зробили все можливе, щоб конкурентку не пустити на російський ринок. І слава Богу, дуже вам дякую за це. Що я можу спокійно виступати в Україні і ви мені допомогли не зіпсувати свою кар'єру", — додала Бужинська.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Таїсія Повалій не повернулася до України та продовжила виступати в Росії, підтримуючи дії Кремля та повторюючи наративи російської пропаганди.

