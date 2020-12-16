«Поза богомола», «Ноченька», «Гагарина»: Сеть бурно обсуждает обнаженное фото Тины Кароль

Украинская артистка Тина Кароль взбудоражила социальные сети известием о премьере нового альбома и весьма пикантным снимком. Фотографию певица опубликовала на своей странице в Instagram сегодня, 16 декабря.

Фото из открытых источников

Так, юбилейный релиз состоится уже 18 декабря. Как сообщила артистка, музыкальный спектакль "Юбилейный альбом" состоит из знаковых хитов за всю 15-ти летнюю историю карьеры Тины Кароль, запись которых состоялась во время ее юбилейного тура.

"Live-исполнение и мюзикловый жанр создают атмосферу живого концерта, в котором певица повествует со сцены впечатляющую историю своего успеха", — говорится в сообщении.

Судя по комментариям к этой публикации, большинство поклонников творчества Тины Кароль очень обрадовались известию о выходе нового альбома и с нетерпением ожидают премьеры.

Многих комментаторов не на шутку впечатлило фото певицы, где она, как кажется, запечатлена абсолютно обнаженной. На пикантный снимок украинской звезды реагируют неоднозначно.

Вот, о чем пишут в комментариях к публикации Тины Кароль:

"Обложку Полины Гагариной напоминает"

"Ноченьку вспомнила"

"Обложку Playboy напоминает, но вовсе не обложку альбома, посвященного 15-той годовщине певческого творчества"

"Ты шикарна!"

"И выглядит тоже на 15. Умничка!"

"Вау"

"Вообще не понимаю, ходите вы уже все голые, уже и так страшно включать М1 при ребенке, чего прикрываться, показывайте всю себя на показ"

"Простите, но как богомол… или стрекоза… поза непонятная".

Как ранее сообщалось, Тина Кароль эффектно "полакомилась" туфлей: видео вызвало шквал комментариев в Сети. Оказалось, что певица запустила с одним из украинских брендов собственную линейку обуви. Поклонники пришли в восторг от видеоролика и назвали Тину Кароль "обувным маньяком".

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