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Главная Новости Звезды шоубизнес «Поза богомола», «Ноченька», «Гагарина»: Сеть бурно обсуждает обнаженное фото Тины Кароль
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«Поза богомола», «Ноченька», «Гагарина»: Сеть бурно обсуждает обнаженное фото Тины Кароль

На фото Тина Кароль предстала в образе, напоминающем ее скандальный клип на песню «Ноченька»

сегодня, 11:39
Автор:

Таисия Ерохина

Украинская артистка Тина Кароль взбудоражила социальные сети известием о премьере нового альбома и весьма пикантным снимком. Фотографию певица опубликовала на своей странице в Instagram сегодня, 16 декабря.

«Поза богомола», «Ноченька», «Гагарина»: Сеть бурно обсуждает обнаженное фото Тины Кароль

Фото из открытых источников

Так, юбилейный релиз состоится уже 18 декабря. Как сообщила артистка, музыкальный спектакль "Юбилейный альбом" состоит из знаковых хитов за всю 15-ти летнюю историю карьеры Тины Кароль, запись которых состоялась во время ее юбилейного тура.

"Live-исполнение и мюзикловый жанр создают атмосферу живого концерта, в котором певица повествует со сцены впечатляющую историю своего успеха", — говорится в сообщении.

Судя по комментариям к этой публикации, большинство поклонников творчества Тины Кароль очень обрадовались известию о выходе нового альбома и с нетерпением ожидают премьеры.

Многих комментаторов не на шутку впечатлило фото певицы, где она, как кажется, запечатлена абсолютно обнаженной. На пикантный снимок украинской звезды реагируют неоднозначно.

Вот, о чем пишут в комментариях к публикации Тины Кароль:

"Обложку Полины Гагариной напоминает"

"Ноченьку вспомнила"

"Обложку Playboy напоминает, но вовсе не обложку альбома, посвященного 15-той годовщине певческого творчества"

"Ты шикарна!"

"И выглядит тоже на 15. Умничка!"

"Вау"

"Вообще не понимаю, ходите вы уже все голые, уже и так страшно включать М1 при ребенке, чего прикрываться, показывайте всю себя на показ"

"Простите, но как богомол… или стрекоза… поза непонятная".

Как ранее сообщалось, Тина Кароль эффектно "полакомилась" туфлей: видео вызвало шквал комментариев в Сети. Оказалось, что певица запустила с одним из украинских брендов собственную линейку обуви. Поклонники пришли в восторг от видеоролика и назвали Тину Кароль "обувным маньяком".


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