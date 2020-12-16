«Поза богомола», «Ноченька», «Гагарина»: Сеть бурно обсуждает обнаженное фото Тины Кароль

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Таисия Ерохина
Украинская
артистка Тина Кароль взбудоражила социальные сети известием о премьере нового
альбома и весьма пикантным снимком. Фотографию певица опубликовала на своей
странице в Instagram сегодня, 16 декабря.
Фото из открытых источников
Так, юбилейный
релиз состоится уже 18 декабря. Как сообщила артистка, музыкальный спектакль
"Юбилейный альбом" состоит из знаковых хитов за всю 15-ти летнюю историю
карьеры Тины Кароль, запись которых состоялась во время ее юбилейного тура.
Судя по
комментариям к этой публикации, большинство поклонников творчества Тины Кароль очень
обрадовались известию о выходе нового альбома и с нетерпением ожидают премьеры.
Многих
комментаторов не на шутку впечатлило фото певицы, где она, как кажется, запечатлена
абсолютно обнаженной. На пикантный снимок украинской звезды реагируют
неоднозначно.
Вот, о чем пишут
в комментариях к публикации Тины Кароль:
"Обложку Полины
Гагариной напоминает"
"Ноченьку
вспомнила"
"Обложку Playboy
напоминает, но вовсе не обложку альбома, посвященного 15-той годовщине
певческого творчества"
"Ты шикарна!"
"И выглядит тоже
на 15. Умничка!"
"Вау"
"Вообще не
понимаю, ходите вы уже все голые, уже и так страшно включать М1 при ребенке,
чего прикрываться, показывайте всю себя на показ"
"Простите, но как
богомол… или стрекоза… поза непонятная".
Как ранее
сообщалось, Тина
Кароль эффектно "полакомилась" туфлей: видео вызвало шквал комментариев в
Сети. Оказалось, что певица запустила с одним из украинских брендов собственную
линейку обуви. Поклонники пришли в восторг от видеоролика и назвали Тину Кароль "обувным
маньяком".
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