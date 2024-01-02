Поздравление Нагиева с Новым годом ввело в бешенство россиян: украинцы поблагодарили артиста

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", популярный российский актер Дмитрий Нагиев, довольно часто деликатно намекающий на свое несогласие с политикой путинского режима, но все же избегающий прямого осуждения войны, возмутил россиян поздравлением с Новым годом. Украинцы же, напротив, высказали ему слова благодарности. Комментарии с теплыми пожеланиями появились под постом артиста в Instagram.
Дмитрий Нагиев. Фото: из открытых источников
Актер, прогуливаясь с собакой, снял обращение к подписчикам.
Такое обращение многие пользователи из Украины трактовали как призыв к миру, справедливости и свободе, чего сейчас многих украинцев лишает террористическая путинская Россия, где такие понятия, как свобода и демократия давно исчезли.
Интересно, что россияне также "расшифровали" поздравление Нагиева не в свою пользу. В одном из пропагандистских Telegram-каналов от артиста потребовали немедленно четко очертить свою позицию относительно войны в Украине.
В комментариях его назвали "тварью" и "нетвойнистом", хотя Нагиев продолжает сотрудничать с российскими компаниями. Некоторые даже предположили, что пожелание "ждать приказов" свидетельствует о мобилизации после выборов в РФ.
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