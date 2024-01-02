Поздравление Нагиева с Новым годом ввело в бешенство россиян: украинцы поблагодарили артиста

Как передает портал "Комментарии", популярный российский актер Дмитрий Нагиев, довольно часто деликатно намекающий на свое несогласие с политикой путинского режима, но все же избегающий прямого осуждения войны, возмутил россиян поздравлением с Новым годом. Украинцы же, напротив, высказали ему слова благодарности. Комментарии с теплыми пожеланиями появились под постом артиста в Instagram.

Дмитрий Нагиев. Фото: из открытых источников

Актер, прогуливаясь с собакой, снял обращение к подписчикам.

"С новым, добрым, мирным, красивым, сытным, справедливым, свободным, надежным годом", – сказал Нагиев, улыбаясь.

Такое обращение многие пользователи из Украины трактовали как призыв к миру, справедливости и свободе, чего сейчас многих украинцев лишает террористическая путинская Россия, где такие понятия, как свобода и демократия давно исчезли.

"С Новым годом, Дмитрий. Слава Украине", "Дима, спасибо за поддержку Украины! Вы человек с большой буквы", "Да, с мирным, справедливым и свободным. И будем жить! С Новым годом вас. Мы из Украины", "Я из Украины, но вы единственный человек из России, которого уважаю", "Смотрите, как интересно. Он просто поздравил с Новым годом, а каждый понял по-своему", – написали в комментариях.

Интересно, что россияне также "расшифровали" поздравление Нагиева не в свою пользу. В одном из пропагандистских Telegram-каналов от артиста потребовали немедленно четко очертить свою позицию относительно войны в Украине.

"Долой головокружение от успехов, скажем "нет" анальной контузии. С Новым годом. Ждите приказов", – подогрел раздражение сторонников Путина актер.

В комментариях его назвали "тварью" и "нетвойнистом", хотя Нагиев продолжает сотрудничать с российскими компаниями. Некоторые даже предположили, что пожелание "ждать приказов" свидетельствует о мобилизации после выборов в РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — известная российская певица после новогодних корпоративов решила покинуть Россию.



