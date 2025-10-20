logo

BTC/USD

111002

ETH/USD

4035.64

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Прекратите этот позор: Потап нарвался на страшную критику в сети
commentss НОВОСТИ Все новости

Прекратите этот позор: Потап нарвался на страшную критику в сети

Песня Toma Toma пока не появилась на YouTube – похоже, Потап лишь анонсировал ее коротким видео в соцсети.

20 октября 2025, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, ныне проживает за пределами Украины, в основном между Испанией и США. С начала полномасштабного вторжения он не проживает постоянно в Киеве, лишь изредка приезжает. Тем временем артист продолжает активно развивать карьеру за границей. Недавно он представил новую композицию, выполненную на испанском языке, вызвавшую оживленную реакцию в соцсетях.

Прекратите этот позор: Потап нарвался на страшную критику в сети

Фото: из открытых источников

В коротком видео в Instagram Потап появился в спортивном наряде на баскетбольной площадке, энергично двигаясь и шутливо читая рэп. Трек называется Toma Toma, но пока полная версия песни еще не опубликована на YouTube. Вероятно, это только тизер будущей премьеры.

Впрочем, реакция аудитории не заставила себя ждать. В комментариях под видео пользователи высмеяли новую песню, назвав ее "испанским стыдом" и обвиняя Потапа в поверхностном подходе. Некоторые писали, что поняли из текста больше, чем по его предыдущим хитам, а остальные считали, что артист просто использовал несколько испанских слов ради хайпа. Упоминали и о его жизни за границей, намекая, что артист, мол, избегает ответственности перед страной в трудный момент. Ниже приведены комментарии в сети.

·          Перешел на испанский рэп, а выходит испанский стыд.

·          Это неожиданный поворот.

·          Хотел лайк поставить. Нет такого символа. Одна чертовщина и ненависть

·          "Кукарек-кукарек" – вот и весь трек.

·          Это португальский, типа бразильский фанк

·          Больше понял, чем из его предыдущих хитов

·          Испанский рэп (фанк)?

·          Когда выучил 2 слова на испанском и записал с этого рэп

·          Когда уже этот позор закончится

·          Потап, ты бы еще на испанский танец перешел, потому рэп — это уже вчерашний день.

·          Может себе позволить, ему же не нужно долг родине отдавать

·          Испанский стыд

Портал "Комментарии" уже писал , что украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал резонансное заявление певицы Оли Поляковой, которая выступила с требованием изменить правила национального отбора на "Евровидение-2026".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости