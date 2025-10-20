Прекратите этот позор: Потап нарвался на страшную критику в сети

Рубрики
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, ныне проживает за пределами Украины, в основном между Испанией и США. С начала полномасштабного вторжения он не проживает постоянно в Киеве, лишь изредка приезжает. Тем временем артист продолжает активно развивать карьеру за границей. Недавно он представил новую композицию, выполненную на испанском языке, вызвавшую оживленную реакцию в соцсетях.
Фото: из открытых источников
В коротком видео в Instagram Потап появился в спортивном наряде на баскетбольной площадке, энергично двигаясь и шутливо читая рэп. Трек называется Toma Toma, но пока полная версия песни еще не опубликована на YouTube. Вероятно, это только тизер будущей премьеры.
Впрочем, реакция аудитории не заставила себя ждать. В комментариях под видео пользователи высмеяли новую песню, назвав ее "испанским стыдом" и обвиняя Потапа в поверхностном подходе. Некоторые писали, что поняли из текста больше, чем по его предыдущим хитам, а остальные считали, что артист просто использовал несколько испанских слов ради хайпа. Упоминали и о его жизни за границей, намекая, что артист, мол, избегает ответственности перед страной в трудный момент. Ниже приведены комментарии в сети.
· Перешел на испанский рэп, а выходит испанский стыд.
· Это неожиданный поворот.
· Хотел лайк поставить. Нет такого символа. Одна чертовщина и ненависть
· "Кукарек-кукарек" – вот и весь трек.
· Это португальский, типа бразильский фанк
· Больше понял, чем из его предыдущих хитов
· Испанский рэп (фанк)?
· Когда выучил 2 слова на испанском и записал с этого рэп
· Когда уже этот позор закончится
· Потап, ты бы еще на испанский танец перешел, потому рэп — это уже вчерашний день.
· Может себе позволить, ему же не нужно долг родине отдавать
· Испанский стыд
