Президент Трамп оценил длинные ногти Ники Минаж и пообещал отрастить такие же
Президент Трамп оценил длинные ногти Ники Минаж и пообещал отрастить такие же

Политика и длинные ногти: как Дональд Трамп и Ники Минаж презентовали программу детских накопительных счетов

29 января 2026, 17:18
Автор:
Недилько Ксения

Популярная рэперша Ники Минаж посетила мероприятие в Вашингтоне, где вместе с президентом США Дональдом Трампом представила новую программу детских накопительных счетов. В ходе встречи публичные личности обменялись комплиментами и заявлениями о поддержке.

Президент поблагодарил артистку за ее финансовые пожертвования, на что Минаж ответила откровенным признанием. "Я, пожалуй, самая большая фанатка президента. И это никогда не изменится", – заявила певица.

Отдельное внимание привлек внешний вид звезды. Ники появилась на сцене в белом меховом пальто, продемонстрировав хромированные акриловые ногти длиной в несколько сантиметров. Дональд Трамп не обошел вниманием эту деталь образа и похвалил маникюр рэперши.

"Я просто считаю их замечательными", — сказал Трамп. Президент даже пошутил, что готов подражать стилю исполнительницы и "тоже отрастит себе ногти такой же длины".

Мероприятие было посвящено социальной инициативе, однако само неформальное общение президента и реперши стало главной темой обсуждения в СМИ.

Президент Трамп оценил длинные ногти Ники Минаж и пообещал отрастить такие же - фото 2
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Соединенных Штатах набирает обороты кампания с призывами к депортации всемирно известной реперши Ники Минаж. В социальных сетях и на платформах онлайн-петиций появились инициативы, которые собрали десятки тысяч подписей о выведении из США артистки.

Причиной протестов по Ники Минаж стали ее политические заявления и личные решения. Одна из самых популярных петиций, приближающаяся к отметке в 90 тысяч подписей, критикует Минаж за брак с Кеннетом Петти, ранее судимым за сексуальное преступление. Авторы документа также обвиняют репершу в якобы давлении на потерпевших по этому делу.



