logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Президент Трамп оцінив довгі нігті Нікі Мінаж та пообіцяв відростити такі ж
commentss НОВИНИ Всі новини

Президент Трамп оцінив довгі нігті Нікі Мінаж та пообіцяв відростити такі ж

Політика та довгі нігті: як Дональд Трамп і Нікі Мінаж презентували програму дитячих накопичувальних рахунків

29 січня 2026, 17:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Популярна реперша Нікі Мінаж відвідала захід у Вашингтоні, де разом із президентом США Дональдом Трампом представила нову програму дитячих накопичувальних рахунків. Під час зустрічі публічні особистості обмінялися компліментами та заявами про підтримку.

Президент Трамп оцінив довгі нігті Нікі Мінаж та пообіцяв відростити такі ж

Президент Трамп оцінив довгі нігті Нікі Мінаж та пообіцяв відростити такі ж

Президент подякував артистці за її фінансові пожертвування, на що Мінаж відповіла відвертим зізнанням. "Я, мабуть, найбільша фанатка президента. І це ніколи не зміниться", — заявила співачка.

Окрему увагу привернув зовнішній вигляд зірки. Нікі з'явилася на сцені у білому хутряному пальті, продемонструвавши хромовані акрилові нігті завдовжки кілька сантиметрів. Дональд Трамп не оминув увагою цю деталь образу і похвалив манікюр реперші.

"Я просто вважаю їх чудовими", — сказав Трамп. Президент навіть пожартував, що готовий наслідувати стиль виконавиці та "теж відростить собі нігті такої ж довжини".

Захід був присвячений соціальній ініціативі, проте саме неформальне спілкування президента та реперші стало головною темою обговорення у ЗМІ.

Президент Трамп оцінив довгі нігті Нікі Мінаж та пообіцяв відростити такі ж - фото 2
Президент Трамп оцінив довгі нігті Нікі Мінаж та пообіцяв відростити такі ж - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Сполучених Штатах набирає обертів кампанія із закликами до депортації всесвітньо відомої реперки Нікі Мінаж. У соціальних мережах та на платформах онлайн-петицій з’явилися ініціативи, які зібрали десятки тисяч підписів щодо випровадження з США артистки.

Причиною протестів щодо Нікі Мінаж стали її політичні заяви та особисті рішення. Одна з найпопулярніших петицій, що наближається до позначки у 90 тисяч підписів, критикує Мінаж за шлюб із Кеннетом Петті, який раніше був засуджений за сексуальний злочин. Автори документа також звинувачують реперку в нібито тиску на потерпілих у цій справі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини