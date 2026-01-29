Популярна реперша Нікі Мінаж відвідала захід у Вашингтоні, де разом із президентом США Дональдом Трампом представила нову програму дитячих накопичувальних рахунків. Під час зустрічі публічні особистості обмінялися компліментами та заявами про підтримку.

Президент Трамп оцінив довгі нігті Нікі Мінаж та пообіцяв відростити такі ж

Президент подякував артистці за її фінансові пожертвування, на що Мінаж відповіла відвертим зізнанням. "Я, мабуть, найбільша фанатка президента. І це ніколи не зміниться", — заявила співачка.

Окрему увагу привернув зовнішній вигляд зірки. Нікі з'явилася на сцені у білому хутряному пальті, продемонструвавши хромовані акрилові нігті завдовжки кілька сантиметрів. Дональд Трамп не оминув увагою цю деталь образу і похвалив манікюр реперші.

"Я просто вважаю їх чудовими", — сказав Трамп. Президент навіть пожартував, що готовий наслідувати стиль виконавиці та "теж відростить собі нігті такої ж довжини".

Захід був присвячений соціальній ініціативі, проте саме неформальне спілкування президента та реперші стало головною темою обговорення у ЗМІ.

