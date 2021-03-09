Притула покинет пост ведущего в шоу «Где логика»: в чем причина

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Светлана Шкурупий
Известный
телеведущий Сергей Притула заявил, что навсегда покидает шоу "Где логика",
которое сегодня, 9 марта, стартует на "Новом канале". Шоумен отметил, что
первый выпуск, в котором 15 эпизодов будет последним с его участием.
Сергей Притула (фото из открытых источников)
Притула
признался, что в январе на него обрушилась волна критики из-за того, что он
стал ведущим нового проекта под названием "Где логика". Люди обвинили телеканал
в договоренностях с Россией, а самого телеведущего — в "измене".
Шоумен
попытался объяснить ситуацию и отметил, что интересовался у представителей
канала, является ли шоу "Где логика" собственной разработкой или купленным "форматом".
Ему ответили, что это "формат". Также его заверили, что "Новый канал" не имеет
никаких договоренностей с российским "ТНТ", где транслируется подобный проект с
таким же названием.
После
негативных высказываний поклонников Сергей Притула пообещал разобраться в
ситуации и, если выясниться, что шоу имеет связь с Россией, он покинет пост
ведущего.
Но
многие пользователи сети поинтересовались, почему Притула раньше не проверил
информацию о бенефициарах, а отснял аж 15 выпусков сезона.
"Там
же идет шоу "Кто сверху?", "Интуиция", и т.д., ни одно из которых не имеет
"русской прописки". И тот факт, что шоу идет на росТБ никогда не означало, что
это рос. формат. Блин, у них даже "Поле чудес" крадено). Сейчас задним числом
все умные начали спрашивать "что не проверил"! Прежде всего те, кто на Тб не
работает!", — ответил телеведущий.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Сергей Притула объяснил, почему не общаетсяс Ольгой Фреймут.
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