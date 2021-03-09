Притула покинет пост ведущего в шоу «Где логика»: в чем причина

Известный телеведущий Сергей Притула заявил, что навсегда покидает шоу "Где логика", которое сегодня, 9 марта, стартует на "Новом канале". Шоумен отметил, что первый выпуск, в котором 15 эпизодов будет последним с его участием.

Сергей Притула (фото из открытых источников)

Притула признался, что в январе на него обрушилась волна критики из-за того, что он стал ведущим нового проекта под названием "Где логика". Люди обвинили телеканал в договоренностях с Россией, а самого телеведущего — в "измене".

Шоумен попытался объяснить ситуацию и отметил, что интересовался у представителей канала, является ли шоу "Где логика" собственной разработкой или купленным "форматом". Ему ответили, что это "формат". Также его заверили, что "Новый канал" не имеет никаких договоренностей с российским "ТНТ", где транслируется подобный проект с таким же названием.

После негативных высказываний поклонников Сергей Притула пообещал разобраться в ситуации и, если выясниться, что шоу имеет связь с Россией, он покинет пост ведущего.

"15 выпусков — это первый сезон этого шоу на Новом. Первый и последний с моим участием в нем, как ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет", — написал телеведущий несколько часов назад.

Но многие пользователи сети поинтересовались, почему Притула раньше не проверил информацию о бенефициарах, а отснял аж 15 выпусков сезона.

"Там же идет шоу "Кто сверху?", "Интуиция", и т.д., ни одно из которых не имеет "русской прописки". И тот факт, что шоу идет на росТБ никогда не означало, что это рос. формат. Блин, у них даже "Поле чудес" крадено). Сейчас задним числом все умные начали спрашивать "что не проверил"! Прежде всего те, кто на Тб не работает!", — ответил телеведущий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Сергей Притула объяснил, почему не общаетсяс Ольгой Фреймут.

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