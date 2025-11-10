Притула выступил с резким заявлением о службе мужа Маши Ефросининой в ВСУ: детали

Украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула рассказал о роли мужа Маши Ефросининой, Тимура Хромаева, на фронте. По его словам, Хромаев принимает участие в разработке важной военной системы, которая уже активно применяется и помогает украинским защитникам. Эту тему Притула обсудил в своем подкасте "Оптом и наголову", отметив, что недавно имел возможность лично встретиться с мужем телеведущей и выразить ему благодарность.

Фото: из открытых источников

"Я забыл поблагодарить твоего мужчину за определенные вещи. А кто, возможно, не знает, Марии мужчина — Тимур на фронте с начала полномасштабного вторжения. Хотя, конечно, многие в обществе могут говорить: „Да что он там делает, он вероятно "ряжен"", — поделился Притула.

Отвечая на комментарии о службе мужа, Маша Ефросинина призналась, что подобные обсуждения для нее особенно болезненны.



"Когда говорят, что мой муж якобы "не воюет", это причиняет мне гораздо большую боль, чем критика в мой адрес", — подчеркнула она.

Притула также пояснил, что Тимур напрямую вовлечен в создание высокотехнологичной системы в рамках проекта фонда Притулы "Антишахед". Эксперт подчеркнул, что разработка оказалась определяющей для работы украинских военных.

"Муж Марии работал над действительно важной системой, которая сейчас масштабируется. Наши специалисты демонстрировали ее разным военным подразделениям, и они были поражены. Многие даже удивились, почему на это не додумались раньше", — поделился волонтер.

Притула добавил, что именно благодаря участию Хромаева проект получил дополнительную надежность и быстроту в реализации.



"Тимур оценил команду, подтвердил ее компетентность и помог продвинуть разработку. Поэтому хочу передать ему огромную благодарность", — подчеркнул Притула.

