Російський губернатор впав у істерику через танці із Сердючкою: реакція Данилка шокує

У російському Воронежі розгорівся курйозний інцидент, який миттєво став вірусним у соцмережах. Губернатор області Олександр Гусєв різко відреагував на те, що місцеві жителі танцювали під хіти Вєрки Сердючки, зокрема під пісню "Гулянка", де звучить рядок "ще не вмерла Україна". Подія відбулася біля популярного клубу "Жара".

Фото: з відкритих джерел

Чиновник сприйняв виступи танцюристів як "загрозу" й влаштував справжню істерію, пригрозивши "бесідами" та участю в мобілізації.

"Сердючка — це фашизм. Вона духовно розкладає Росію. Після того як люди танцювали під цю музику, ми не зможемо виконати план щодо контрактників. Обіцяю: клуб закриємо, знайдемо танцюристів і проведемо бесіди", — заявив Гусєв у своїй промові.

Ситуація набула ще більшої абсурдності, коли один із танцюристів записав нібито публічне вибачення.

"Я увімкнув непристойну музику Сердючки. Більше такого не повториться", — заявив він.

Цей інцидент миттєво поширився в TikTok і потрапив до Андрія Данилка, автора Сердючки, який з іронією репостнув відео з губернатором в Instagram із підписом: "Воронежський губернатор: Serduchka — бомба!". Користувачі мережі вибухнули сміхом, відзначаючи тонку іронію артиста, а українці вкотре переконалися в "потужності" Сердючки як культурного феномену.

Гумор ситуації підкреслюють коментарі користувачів: "Сердючка — наша таємна зброя", "Тепер танцюємо, а не воюємо", "Оце підгорає у тих, хто хоче зупинити веселощі".

Варто додати, що губернатор Гусєв перебуває під санкціями України, ЄС, США та Великої Британії.

