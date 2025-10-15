logo

Пугачева жестко подставила власть в Кремле: детали шокируют
commentss НОВОСТИ Все новости

Пугачева жестко подставила власть в Кремле: детали шокируют

Пугачева продолжает финансирование в России.

15 октября 2025, 12:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская певица Алла Пугачева, осуждающая жестокое террористическое вторжение России в Украину, ежемесячно получает в России пенсию в размере 750 долларов, переводимую за границу. По данным российских пропагандистских СМИ, эти средства артистка накапливает и хранит в банке.

Пугачева жестко подставила власть в Кремле: детали шокируют

Фото: из открытых источников

"Алла Пугачева продолжает получать доходы в России в виде процентов от банковских вкладов. Ежемесячно она получает более 105 тысяч рублей пенсии, включающая компенсацию за звание народной артистки (41 995 рублей), доплату за орден (29 тысяч рублей) и другие федеральные надбавки. СМИ.

Стоит отметить, что одна из ее транзакций составила 300 тысяч долларов.

Еще в начале полномасштабной войны в Украине Пугачева вместе с семьей переехала из России в Израиль. Она откровенно осуждает агрессивную политику Кремля и даже просила признать себя иностранным агентом, как и ее мужа Максима Галкина.

Ранее в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против Пугачевой из-за ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По данным источников, от уехавшей из страны певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (примерно 750 миллионов гривен) за высказывания в поддержку первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Недавно Максим Галкин поделился свежим фото с Аллой Пугачевой. На снимке пара выглядела очень счастливой: Максим улыбался, а Примадонна поразила свежестью лица.

Как уже писали "Комментарии", известный украинский артист и продюсер Потап, настоящее имя которого давно находящийся за рубежом Алексей Потапенко вновь сделал неоднозначное заявление относительно украинского языка.



