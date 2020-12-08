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Пять знаменитостей, которых уволили прямо во время съемок

Некоторые знаменитости умудрялись переругаться со всей группой

сегодня, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Съемки фильма — процесс сложный, длительный и ответственный. Перед продюсерами и режиссерами кинокартины стоит непростая задача, которая касается правильного отбора актеров.

Пять знаменитостей, которых уволили прямо во время съемок

Меган Фокс (кадр из фильма "Трансформеры")

Представляем список звезд, которым удалось получить роль в фильме, но они умудрились все испортить.

Меган Фокс — Роузи Хантингтон-Уайтли

Пять знаменитостей, которых уволили прямо во время съемок - фото 2

Во время просмотра третьей части "Трансформеров" многие зрители расстроились, когда не увидели в фильме сексуальную Меган Фокс. Оказалось, что актриса поругалась с режиссером, назвав его "Гитлером". После таких слов ее сразу уволили, а ее место заняла привлекательная Роузи Хантингтон-Уайтли.

Ричард Гир — Перри Кинг

Пять знаменитостей, которых уволили прямо во время съемок - фото 3

В 25-летнем возрасте Ричард Гир получил роль в драме "Лорды Флэтбуша" и все бы сложилось хорошо, если бы актер за короткий период времени не успел поскандалить практически со всей съемочной группой и подраться с коллегами-актерами. После такого поведения красавчику Гиру указали на дверь и заменили его на Перри Кинга. 

Энн Хэтэуэй — Кэтрин Хайгл

Пять знаменитостей, которых уволили прямо во время съемок - фото 4

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй в 2006 году получила главную роль в комедии "Немножко беременна" и приступила к работе. Но как только сьемки стартовали, она узнала, что в фильме будет сцена родов и актриса отказалась в ней участвовать. Энн разругалась с режиссером и покинула площадку. В результате ее заменила Кэтрин Хайгл.

Жан-Клод Ван Дамм — Кевин Питер Холл

Пять знаменитостей, которых уволили прямо во время съемок - фото 5

В молодом возрасте Жан-Клод Ван Дамма пригласили на роль в фильме "Хищник", где он должен быть сыграть инопланетное существо. Но спустя 2 дня съемок актер начал проявлять недовольство и жаловаться на свой костюм, а еще в придачу побил одного из каскадеров. И в итоге роль Хищника сыграл Кевин Питер Холл.

Натали Портман — Клэр Дэйнс

Пять знаменитостей, которых уволили прямо во время съемок - фото 6

Красотка Натали Портман также была уволена, но без скандала. Она была утверждена на роль в фильме "Ромео + Джульетта", где должна была составить компанию Леонардо Ди Каприо. Но актриса была слишком миниатюрной и маленького роста, поэтому не совсем гармонично смотрелась со своим напарником. В итоге ее заменили на Клэр Дэйнс.

Фото: © eastnews

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие голливудские звезды стали знаменитыми совершенно случайно.


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Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/14-gollivudskih-akterov-kotoryh-zamenili-pryamo-vo-vremya-semok-1620915/
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