Пять знаменитостей, которых уволили прямо во время съемок

Съемки фильма — процесс сложный, длительный и ответственный. Перед продюсерами и режиссерами кинокартины стоит непростая задача, которая касается правильного отбора актеров.

Меган Фокс (кадр из фильма "Трансформеры")

Представляем список звезд, которым удалось получить роль в фильме, но они умудрились все испортить.



Меган Фокс — Роузи Хантингтон-Уайтли





Во время просмотра третьей части "Трансформеров" многие зрители расстроились, когда не увидели в фильме сексуальную Меган Фокс. Оказалось, что актриса поругалась с режиссером, назвав его "Гитлером". После таких слов ее сразу уволили, а ее место заняла привлекательная Роузи Хантингтон-Уайтли.

Ричард Гир — Перри Кинг





В 25-летнем возрасте Ричард Гир получил роль в драме "Лорды Флэтбуша" и все бы сложилось хорошо, если бы актер за короткий период времени не успел поскандалить практически со всей съемочной группой и подраться с коллегами-актерами. После такого поведения красавчику Гиру указали на дверь и заменили его на Перри Кинга.

Энн Хэтэуэй — Кэтрин Хайгл





Голливудская звезда Энн Хэтэуэй в 2006 году получила главную роль в комедии "Немножко беременна" и приступила к работе. Но как только сьемки стартовали, она узнала, что в фильме будет сцена родов и актриса отказалась в ней участвовать. Энн разругалась с режиссером и покинула площадку. В результате ее заменила Кэтрин Хайгл.

Жан-Клод Ван Дамм — Кевин Питер Холл





В молодом возрасте Жан-Клод Ван Дамма пригласили на роль в фильме "Хищник", где он должен быть сыграть инопланетное существо. Но спустя 2 дня съемок актер начал проявлять недовольство и жаловаться на свой костюм, а еще в придачу побил одного из каскадеров. И в итоге роль Хищника сыграл Кевин Питер Холл.

Натали Портман — Клэр Дэйнс





Красотка Натали Портман также была уволена, но без скандала. Она была утверждена на роль в фильме "Ромео + Джульетта", где должна была составить компанию Леонардо Ди Каприо. Но актриса была слишком миниатюрной и маленького роста, поэтому не совсем гармонично смотрелась со своим напарником. В итоге ее заменили на Клэр Дэйнс.

Фото: © eastnews

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