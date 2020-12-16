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Главная Новости Звезды шоубизнес Пять звезд, которые променяли Голливуд на обычную жизнь
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Пять звезд, которые променяли Голливуд на обычную жизнь

Эти звезды наслаждаются обычной жизнью

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие считают, что всемирная слава, популярность, признание — это то, к чему стремится каждый человек. Но далеко не всем этого хочется. Некоторые люди, получившие шанс стать знаменитыми, вернулись к прежней жизни. Одни сделали этот выбор осознанно, а от других в какой-то момент отвернулась удача. Кто же попал в этот список?

Пять звезд, которые променяли Голливуд на обычную жизнь

звезды, которые отказались от славы в кино / фото: test.mirf.ru

Крис Оуэн

Актер прославился благодаря молодежной комедии "Американский пирог", где сыграл Чака Шермана. После этого, он взял участие еще в нескольких кинопроектах, но они не стали для него успешными. Чтобы не тратить время зря, Крис Оуэн ушел из кинематографа и сейчас живет обычной жизнью, работая в японском ресторане. 

Пять звезд, которые променяли Голливуд на обычную жизнь - фото 2

Фредди Принц-младший

Актер снялся в таких известных фильмах, как "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Скуби-Ду", "Это все она", а потом пропал с экранов. Куда же? Как выяснилось, Фредди Принц-младший понял, что ему больше нравится озвучивать персонажей, чем играть в кадре. Сейчас знаменитость работает на компанию видеоигр BioWare.

Пять звезд, которые променяли Голливуд на обычную жизнь - фото 3

Джек Глисон

Наибольшую известность 28-летнему актеру принесла роль Джоффри Баратеона в фэнтези-сериале "Игра престолов". Но когда в киноленте его персонажа убили, актер заявил, что не хочет больше сниматься в фильмах. По словам Джека, актерство — это не то, чем бы он хотел заниматься в жизни. Сейчас он посвящает время изучению философии и теологии. 

Пять звезд, которые променяли Голливуд на обычную жизнь - фото 4

Кэрри Хенн

Актриса, известная своей единственной ролью девочки Ньют в фильме "Чужие". За работу в этой киноленте она получила престижную награду, но вместо того, чтобы и дальше покорять Голливуд, она стала школьным учителем. 

Пять звезд, которые променяли Голливуд на обычную жизнь - фото 5

Джонатан Беннетт

Актер снялся в нескольких популярных фильмах ("Дрянные девчонки", "Любовь на острове"), а также пробовал стать продюсером, но его попытки не увенчались успехом. Сейчас Джонатан не стремиться завоевать популярность и славу, он живет обычной жизнью, работая инструктором.

Пять звезд, которые променяли Голливуд на обычную жизнь - фото 6

 Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие культовые роли едва не свели с ума актеров. 


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Источник: https://toptimes.ru/top-10-znamenitostej-kotorye-zabili-na-slavu-i-nashli-sebe-normalnuju-rabotu
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