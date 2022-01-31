Раскрепощенная порнозвезда Казуми Сквиртс без комплексов демонстрирует свои формы

Мы знаем еще одну весомую причину, почему воскресенье – лучший день недели, – рубрика Радио MAXIMUM о самых сексуальных девушках. Сегодня под прицелом у нас Казуми Сквиртс – эффектная звезда фильмов для взрослых. Продолжаем традиционную соблазнительную рубрику на Радио MAXIMUM. Сегодня нашей героиней стала порнозвезда с псевдонимом Казуми Сквиртс, потратившая кругленькую сумму, чтобы нравиться самой себе. Да, в юные годы девушка комплексовала из-за своей фигуры, ведь совершенно невыдающиеся формы стали причиной издевательств ровесников. Однако со временем красотка добиралась результатов, к которым стремилась – она потратила более 200 тысяч гривен на увеличение груди до четвертого размера.

Девушка (фото из открытых источников)

"Я всегда считала, что большая грудь является воплощением женственности, и находила ее очень привлекательной. Я прекрасно понимала, что у меня маленькие с**ки. Это было тем, из-за чего надо мной смеялись", – призналась звезда фильмов для взрослых.

Казуми вспомнила, что однажды в первое свое свидание с парнем она одела сразу три бюстгальтера с эффектом "пуш-ап" и на нее начали обращать внимание. Она призналась, что эти взгляды ей понравились. С тех пор Казуми всегда носила несколько бюстгальтеров и блузы из декольте.



Во взрослом возрасте Казуми начала зарабатывать деньги, публикуя откровенный контент OnlyFans. Уже через месяц она насобирала деньги на пластику. "Это было очень вдохновляющее чувство. Когда я пришла в себя после операции, то заплакала, потому что думала, что они все еще слишком маленькие. Но теперь я чувствую себя счастливой", – рассказала звезда порно.



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Напомним, 23-летняя девушка из Канады так захотела быть похожей на куклу Барби, что потратила на пластические операции уже 70 тысяч долларов (почти 2 миллиона гривен). Об этом сообщает издание Daily Star. Серена Смит не собирается останавливаться и планирует сделать еще несколько операций, в частности в феврале 2020 года сделать себе бразильскую подтяжку ягодиц. Свою трансформацию девушка начала еще в подростковом возрасте. В 18 лет она сделала себе грудь, после чего уколола ботокс и филлеры.





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