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Раскрепощенная порнозвезда Казуми Сквиртс без комплексов демонстрирует свои формы

Сегодня нашей героиней стала порнозвезда с псевдонимом Казуми Сквиртс, потратившая кругленькую сумму, чтобы нравиться самой себе

сегодня, 03:24
Автор:

Ольга Чародий
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Мы знаем еще одну весомую причину, почему воскресенье – лучший день недели, – рубрика Радио MAXIMUM о самых сексуальных девушках. Сегодня под прицелом у нас Казуми Сквиртс – эффектная звезда фильмов для взрослых. Продолжаем традиционную соблазнительную рубрику на Радио MAXIMUM. Сегодня нашей героиней стала порнозвезда с псевдонимом Казуми Сквиртс, потратившая кругленькую сумму, чтобы нравиться самой себе. Да, в юные годы девушка комплексовала из-за своей фигуры, ведь совершенно невыдающиеся формы стали причиной издевательств ровесников. Однако со временем красотка добиралась результатов, к которым стремилась – она потратила более 200 тысяч гривен на увеличение груди до четвертого размера.

Раскрепощенная порнозвезда Казуми Сквиртс без комплексов демонстрирует свои формы

Девушка (фото из открытых источников)

"Я всегда считала, что большая грудь является воплощением женственности, и находила ее очень привлекательной. Я прекрасно понимала, что у меня маленькие с**ки. Это было тем, из-за чего надо мной смеялись", – призналась звезда фильмов для взрослых.

Казуми вспомнила, что однажды в первое свое свидание с парнем она одела сразу три бюстгальтера с эффектом "пуш-ап" и на нее начали обращать внимание. Она призналась, что эти взгляды ей понравились. С тех пор Казуми всегда носила несколько бюстгальтеров и блузы из декольте.

Во взрослом возрасте Казуми начала зарабатывать деньги, публикуя откровенный контент OnlyFans. Уже через месяц она насобирала деньги на пластику. "Это было очень вдохновляющее чувство. Когда я пришла в себя после операции, то заплакала, потому что думала, что они все еще слишком маленькие. Но теперь я чувствую себя счастливой", – рассказала звезда порно.

Сегодня же красавица без комплексов кичится идеальным телом и пышными формами не только на OnlyFans, но и в Instagram. Отобрали для тебя самые сексуальные снимки

Раскрепощенная порнозвезда Казуми Сквиртс без комплексов демонстрирует свои формы - фото 2

Раскрепощенная порнозвезда Казуми Сквиртс без комплексов демонстрирует свои формы - фото 3

Раскрепощенная порнозвезда Казуми Сквиртс без комплексов демонстрирует свои формы - фото 40

Напомним, 23-летняя девушка из Канады так захотела быть похожей на куклу Барби, что потратила на пластические операции уже 70 тысяч долларов (почти 2 миллиона гривен). Об этом сообщает издание Daily Star. Серена Смит не собирается останавливаться и планирует сделать еще несколько операций, в частности в феврале 2020 года сделать себе бразильскую подтяжку ягодиц. Свою трансформацию девушка начала еще в подростковом возрасте. В 18 лет она сделала себе грудь, после чего уколола ботокс и филлеры.


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Источник: https://maximum.fm/divchina-tizhnya-rozkuta-pornozirka-kazumi-skvirts-yaka-bez-kompleksiv-demonstruye-svoyi-formi_n201073
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