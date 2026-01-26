Раскрыта сенсационная правда о службе Винника в рядах ВСУ: друг артиста шокировал признанием



















Музыкант и действующий военнослужащий Роман Недзельский впервые публично раскрыл подробности о состоянии здоровья Олега Винника, его пребывании за границей и реальных попытках присоединиться к украинскому войску. По словам Недзельского, история гораздо сложнее, чем кажется из публичного пространства.

Олег Винник. Фото: из открытых источников

Роман отметил, что певец с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживал украинских военных. В частности, Винник лично помогал Недзельскому батальону, находясь в Германии, передавая технику и транспорт. В то же время обрушившаяся на артиста волна публичного хейта серьезно ударила по его физическому состоянию. По утверждению военного, Олег Винник перенес два инсульта.

"С начала войны он один из первых помогал нашему батальону. Очень людям мешает то, что кто-то блестит. Олег — самодостаточный, я дважды был у него в Германии: ездил забирал машины и мы с ним виделись. Он очень тяжело пережил этот хейт. Олег получил один инсульт, а потом к нему обратился к нему. лицо было перекошено. Не хотел, чтобы люди его видели таким образом.

Кроме того, музыкант сообщил, что Винник серьезно задумывался над службой в ВСУ. Ему предлагали приобщиться к "Культурному десанту" — подразделению при Министерстве обороны, где уже служат известные украинские артисты. Однако реализовать эту идею не удалось из-за негативного медийного фона вокруг певца.

Как уже писали "Комментарии", известный украинский певец Олег Винник эмоционально отреагировал на недавние обвинения, якобы призвал украинцев прощать все преступления, совершенные россиянами. 52-летний артист объяснил в своем Instagram, что не имел никакого отношения к подобным заявлениям, а все сообщения в медиа являются лишь "выдумками желтой прессы". Он отметил, что справедливость рано или поздно придет и судного дня не избежать.