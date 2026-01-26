Розкрито сенсаційну правду про службу Винника у лавах ЗСУ: друг артиста шокував зізнанням



















Музикант і чинний військовослужбовець Роман Недзельський уперше публічно розкрив подробиці про стан здоров’я Олега Винника, його перебування за кордоном та реальні спроби приєднатися до українського війська. За словами Недзельського, історія значно складніша, ніж здається з публічного простору.

Олег Винник. Фото: з відкритих джерел

Роман наголосив, що співак із перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримував українських військових. Зокрема, Винник особисто допомагав батальйону Недзельського, перебуваючи в Німеччині, передаючи техніку та транспорт. Водночас хвиля публічного хейту, яка обрушилася на артиста, серйозно вдарила по його фізичному стану. За твердженням військового, Олег Винник переніс два інсульти.

"Від початку війни він один із перших допомагав нашому батальйону. Дуже людям заважає те, що хтось блищить. Олег — самодостатній, я двічі був у нього у Німеччині: їздив забирав машини й ми з ним бачилися. Він дуже важко пережив цей хейт. Олег отримав один інсульт, потім другий. Я потім до нього приїхав, аби він записав звернення до меценатів, а у нього лице було перекошене. Не хотів, щоб люди його таким бачили. І він відновився за пів року", — розповів Недзельський в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Крім того, музикант повідомив, що Винник серйозно замислювався над службою в ЗСУ. Йому пропонували долучитися до "Культурного десанту" — підрозділу при Міністерстві оборони, де вже служать відомі українські артисти. Однак реалізувати цю ідею не вдалося через негативний медійний фон навколо співака.

Як вже писали "Коментарі", відомий український співак Олег Винник емоційно відреагував на недавні звинувачення, нібито він закликав українців пробачати всі злочини, скоєні росіянами. 52-річний артист пояснив у своєму Instagram, що не мав жодного відношення до подібних заяв, а всі повідомлення у медіа є лише "вигадками жовтої преси". Він зазначив, що справедливість рано чи пізно настане і судного дня не уникнути.