Рассел Кроу сыграет в «Тора: Любовь и гром»

Для фанатов актера стало настоящим сюрпризом то, что он введен в актёрский состав "Тора: Любовь и гром", съёмки которого идут сейчас в Австралии.

Рассел Кроу (фото из открытых источников)

Кроу дебютирует в киновселенной Marvel в следующем году. Персонаж, на роль которого введен Кроу, пока держится в секрете. Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на свои источники.

По сообщениям очевидцев, Рассел Кроу был замечен на матче по регби с другими участниками съёмочной̆ группы, после чего было опубликовано официальное подтверждение, хотя изначально Вайтити и Marvel хотели сделать появление артиста в фильме сюрпризом.

Новость вызвала фурор среди поклонников актера, которые активно строят догадки в социальных сетях по поводу роли Рассела Кроу, а также поздравляют актера с участием в проекте.

Напомним, стало известно о смерти популярного голливудского актера, двукратного лауреата премии "Золотой Глобус", номинанта на "Оскар" Джорджа Сигала. Сердце звезды остановилось на 88 году жизни. Трагическое известие вчера, 23 марта, сообщила супруга актера Соня Сигал. Она рассказала, что ее муж скончался из-за осложнений, вызванных шунтированием. Источник сообщает, что за свою блестящую актерскую карьеру Сигал сыграл порядка сотни ролей. Наиболее известные фильмы, в которых появлялся актер — "Кабельщик", "Кто боится Вирджинии Вульф?", а также сериалы "Американский папаша", "Голдберги". Известно, что Джордж Сигал был номинантом престижных премий "Оскар" и BAFTA, а также получил "Золотой глобус" за роль в романтической комедии "С шиком" (1973), победив в номинации "Лучший актер".

Джордж Сигал родился в 1934 году в Нью-Йорке в семье евреев российского происхождения. Его дебют в качестве актера состоялся на сцене театра, а в 1961 году он подписал контракт с кинокомпанией "Columbia Pictures", появившись в нескольких кинолентах начала десятилетия.



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