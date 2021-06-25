logo
Русский Українська

BTC/USD

32189.01

ETH/USD

1854.63

LTC/USD

128.57

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Реальная Джессика Рэббит: обольстительная модель поражает своей внешностью
commentss НОВОСТИ Все новости

Реальная Джессика Рэббит: обольстительная модель поражает своей внешностью

Девушка приложила немало усилий, чтобы достичь своей идеальной внешности

сегодня, 22:15
Автор:

Ольга Чародий

Модель удивляет сходство с Джессикой Рэббит благодаря своим аппетитным формам и рыжим волосам. И от фотографий этой девушки трудно отвести взгляд. Знакомьтесь, Мария Виера — блогер, которая живет в Лондоне и поражает тем, что невероятно похожа на персонажа Джессику Рэббит из комедии "Кто подставил кролика Роджера", передает Daily Star.

Реальная Джессика Рэббит: обольстительная модель поражает своей внешностью

Мария Виера (фото из открытых источников)

Реальная Джессика Рэббит: обольстительная модель поражает своей внешностью - фото 2

Девушка приложила немало усилий, чтобы достичь своей идеальной внешности. На трансформацию Мария потратила колоссальные 100 тысяч долларов.

Реальная Джессика Рэббит: обольстительная модель поражает своей внешностью - фото 3

И действительно, фанаты также не могут не заметить, что именно такой Джессика Рэббит должна в реальной жизни. Поэтому неудивительно, что за рыжеволосой бестией следят более 197 000 подписчиков в социальной сети Инстаграм.

Реальная Джессика Рэббит: обольстительная модель поражает своей внешностью - фото 4

"Я всегда хотела быть платиновой блондинкой, но теплые тона лучше подходят под тон моей кожи, и я выбрала" клубничный блонд" (краска, которая делает рыжий оттенок). Прошло 10 лет, как мои волосы такого цвета. Меня постоянно сравнивают с Джессикой, хоть я и не планировала именно это. Было несколько пластических операций, включая ягодичные импланты. Но именно волосы привлекают больше внимания", — признается девушка.

Реальная Джессика Рэббит: обольстительная модель поражает своей внешностью - фото 5


Отметим, что профиль красавицы постоянно наполняется пикантными кадрами, на которых она ярко демонстрирует свою новую внешность.


Реальная Джессика Рэббит: обольстительная модель поражает своей внешностью - фото 6

Как мы сообщали ранее, известная американская модель plus size Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram фотографию собственного обнаженного тела, чтобы напомнить подписчикам, что они должны любить свою кожу. Модель дополнила публикацию еще несколькими снимками женщин plus size, которые демонстрируют растяжки на коже, и добавила слова: "Красиво. Конец обсуждения".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailystar.co.uk/real-life/model-turns-real-life-jessica-24374790
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ