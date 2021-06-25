Реальная Джессика Рэббит: обольстительная модель поражает своей внешностью

Модель удивляет сходство с Джессикой Рэббит благодаря своим аппетитным формам и рыжим волосам. И от фотографий этой девушки трудно отвести взгляд. Знакомьтесь, Мария Виера — блогер, которая живет в Лондоне и поражает тем, что невероятно похожа на персонажа Джессику Рэббит из комедии "Кто подставил кролика Роджера", передает Daily Star.

Мария Виера (фото из открытых источников)





Девушка приложила немало усилий, чтобы достичь своей идеальной внешности. На трансформацию Мария потратила колоссальные 100 тысяч долларов.





И действительно, фанаты также не могут не заметить, что именно такой Джессика Рэббит должна в реальной жизни. Поэтому неудивительно, что за рыжеволосой бестией следят более 197 000 подписчиков в социальной сети Инстаграм.





"Я всегда хотела быть платиновой блондинкой, но теплые тона лучше подходят под тон моей кожи, и я выбрала" клубничный блонд" (краска, которая делает рыжий оттенок). Прошло 10 лет, как мои волосы такого цвета. Меня постоянно сравнивают с Джессикой, хоть я и не планировала именно это. Было несколько пластических операций, включая ягодичные импланты. Но именно волосы привлекают больше внимания", — признается девушка.









Отметим, что профиль красавицы постоянно наполняется пикантными кадрами, на которых она ярко демонстрирует свою новую внешность.









Как мы сообщали ранее, известная американская модель plus size Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram фотографию собственного обнаженного тела, чтобы напомнить подписчикам, что они должны любить свою кожу. Модель дополнила публикацию еще несколькими снимками женщин plus size, которые демонстрируют растяжки на коже, и добавила слова: "Красиво. Конец обсуждения".

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